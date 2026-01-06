Blessd rompe el silencio sobre su pelea con Feid: “Dos hombres dándose puños”

En las últimas horas, se conoció un video en donde está Westcol hablando con Stiven Mesa Londoño, más conocido en el mundo musical como Blessd. Allí le preguntó por el altercado que vivió con Feid hace dos años en la Copa América y aunque al comienzo no quería hablar de ello, reveló información de cómo sucedió.

Cómo fue la pelea entre Feid y Blessd

"Sí hubo un problema, una pelea, un inconveniente, dos hombres dándose puños, no vamos a engañar a la gente. Sabes qué fue lo mejor que nunca pasó, fue que, en donde veíamos el partido, eso lo cerraron, donde no lo hubieran hecho, se hubiera filtrado por todos lados. Pero bueno, a todos les está yendo bien y haciendo billete", expresó el intérprete de 'Mírame'.



Por qué peleó Feid con Blessd

A raíz de esto, algunos seguidores se han preguntado cuál fue el motivo para tener dicho altercado. Según indicó su momento Blessd, la molestia empezó porque el novio de Karol G supuestamente le habría copiado su estilo a Crudo. Además, todo habría detonado tras la colaboración que hizo él junto a Anuel AA, la expareja de 'La Bichota'. Esto habría escalado todo y que por ello, se habrían ido a los golpes en la Copa América del 2024.





Otro de los detalles que impactó a más de un fan, fue cuando Blessd borró el video de 'Si sabe Ferxxo'. Solo dejó la canción con un fondo negro y azul, por lo cual, esto generó una ola de comentarios, al ver que la discusión que tuvieron fue grave. Por el momento, se conoce que los dos artistas están trabajando por brillar en el escenario y seguir deslumbrando a sus fans con cada trabajo discográfico dejando de lado las discusiones, para así enfocarse en lo que aman tanto.



Con quién más ha peleado Blessd

Además de su recordado conflicto con Feid, Blessd ha estado envuelto en varias polémicas con otros artistas del género urbano, principalmente por cruces en redes sociales, indirectas en canciones y diferencias personales. Uno de los enfrentamientos más comentados fue con Ryan Castro, con quien protagonizó una fuerte rivalidad pública que incluyó mensajes tensos, declaraciones cruzadas y divisiones entre fanáticos, aunque con el tiempo ambos optaron por bajar el tono.