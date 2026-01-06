Valentina, del 'Desafío', apareció bailando con misterioso hombre y pensaron que era Gero

El 'Desafío Siglo XXI' estar por regresar y los televidentes ya se alistan para saber quién será el nuevo ganador de esta edición. Precisamente, una de las participantes se mostró muy feliz rodeada de sus amigos, en especial de Gero, con quien creó un vínculo durante todo el programa, tanto así, que hasta se dieron un beso.

Quién era el hombre del video de Valentina, del 'Desafío'

A través de su cuenta de TikTok, en donde tiene casi un millón de seguidores, dejó ver que ha estado muy bien acompañada. En algunos clips no solo aparece Gero, sino también Juan, quien tuvo que salir del reality de los colombianos por una lesión en el dedo. Ahora bien, lo que llamó la atención fue un hombre con el que bailó y generó que varios fans comentaran este hecho.



"Todos queriendo ser ese chico", "qué persona tan divina", "me encantó conocerte", "yo pensé que era Gero, pero cuando vi estaba detrás de ella", "Vale siempre se ve increiblemente hermosa", "este chico tiene más suerte, que nosotros", "eres muy linda, Dios te bendiga, tanta belleza y esencia de mujer", dijeron algunos.

Para los que tienen la duda de quién es aquel hombre misterioso, se trata del balarín y actor, Juan Miguel Posada. No solamente se dejó ver muy contento con la participante, sino también subió un video con Gero Ángel. Los trers se fueron a tomar unos días, aprovecharon de sol y de un hermoso paisaje en tierra caliente.



Por otra parte, también se encontró un video en donde está Juan, quien tuvo que salir del 'Desafío' por una lesión en el dedo. Los tres estaban grabando un clip mostrando esos pasos prohibidos. Algunos usuarios dijeron que querían verlos juntos en una entrevista.

Cuándo regresa el Desafío a Caracol Televisión

Este 12 de enero vuelve el 'Desafío Siglo XXI', por lo cual, todos deben estar atentos a lo que suceda con los equipos que aún siguen en competencia, Neos y Gamma. Además, de conocer al ganador de esta edición que ha mantenido a los televidentes pegados a la pantalla.

