Quién es Juan Miguel Posada, el hombre que estuvo con Valentina, del 'Desafío'

Los televidentes ya están listos para el gran regreso del 'Desafío Siglo XXI' y medio de esto, Valentina, una de las participantes, se dejó ver muy bien acompañada por Gero y por un misterioso hombre.

Valentina, del 'Desafío', apareció bailando con misterioso hombre y pensaron que era Gero

En medio del descanso del 'Desafío Siglo XXI', Valentina subió un video en donde está mostrando sus mejores pasos, pero lo que más llamó la atención fue el hombre que se dejó ver con ella.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 6 de ene, 2026
