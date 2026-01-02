Participante del Desafío alertó sobre estafa con su nombre en redes: "No caigan en esto"

Cada vez falta menos para el esperado regreso del Desafío Siglo XXI, y son muchos los colombianos que están a la expectativa de lo que sucederá en la Ciudad de las Cajas entre Gamma y Neos.

Mira también: Cómo quedaron Gamma y Neos en el ‘Desafío’ luego de que Alpha bajara bandera



Mientras los televidentes hacen sus propias teorías sobre lo que podría pasar entre las escuadras en esta etapa final de la competencia, el equipo de una de las participantes alertó sobre una estafa que estaría circulando en redes sociales, perpetrada por personas inescrupulosas que buscan engañar a los usuarios.



Desafiante denuncia estafa con su nombre

Se trata de Isa, integrante de Gamma y pareja de Leo en esta fase del reality. Quienes manejan sus redes sociales publicaron una historia en Instagram, ante sus más de 135 mil seguidores, denunciando que un grupo de personas creó un perfil en Facebook que está suplantando su identidad.

“Este perfil está haciéndose pasar por Isa. Y lo más grave es que las personas detrás de esto están pidiendo dinero, diciendo que Majo está enferma”, señalaron, haciendo referencia a que además están usando a la hija de la modelo como excusa, a través de una mentira, para solicitar dinero.

Al final, pidieron ayuda para reportar esa cuenta falsa y evitar que más personas caigan en la trampa: "No caigan en esto".



Kevyn también había denunciado suplantación en redes

Esta no es la primera vez que ocurre una situación similar. En octubre de 2024, Kevyn Rúa también denunció en sus redes sociales un caso que lo tenía bastante molesto.





En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Kevyn expresó su inconformidad al explicar que algunas páginas falsas están utilizando su imagen para pedir dinero y, lo que resulta aún más grave, afirmando que realizan “trabajos de brujería” en su nombre. El deportista fue enfático en aclarar que no tiene ninguna relación con este tipo de prácticas.

Publicidad

Mira también: Quién ganó el Desafío Millonario: la comunicación fue clave para la victoria

Cuándo vuelve el Desafío a Caracol Televisión

Tras el anuncio de Andrea Serna de un break en el programa desde el 13 de diciemrbe, los seguidores del Desafío Siglo XXI podrán ver un nuevo capítulo el próximo lunes festivo 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. No te lo pierdas para ver que sucederá con Neos, Gamma y Alpha en un nuevo ciclo y una etapa que estará llena de sorpresas.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.