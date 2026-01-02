Publicidad

Participante del Desafío alertó sobre estafa con su nombre en redes: "No caigan en esto"

El equipo que maneja las redes de una participante del Desafío advirtió a sus seguidores sobre un grupo de personas está suplantando su identidad para pedir dinero.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 2 de ene, 2026
Participante del Desafío alertó sobre estafa con su nombre en redes.