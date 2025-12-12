Publicidad

Miryan quería que Gamma desapareciera
Quién ganó el Desafío Millonario HOY 12 de diciembre: Neos o Gamma

En el primer enfrentamiento entre Neos y Gamma tras la renovación de equipos en el Desafío Siglo XXI, la comunicación se convirtió en el factor decisivo para definir quién ganó el Desafío Millonario.

Quién ganó el Desafío Millonario: la comunicación fue clave para la victoria

Neos y Gamma se midieron por primera vez en la arena, tras la conformación de los nuevos equipos. Ellos sabían que estaba en juego el dinero y un Súper Poder para los capitanes del Desafío Siglo XXI.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 12 de dic, 2025
