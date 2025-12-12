Quién ganó el Desafío Millonario: la comunicación fue clave para la victoria

En este capítulo 111 del Desafío Siglo XXI, Neos y Gamma se vieron las caras por primera vez en la pista. Con los nuevos equipos conformados llegaron a la arena para darla toda en el Desafío Millonario.

Cómo quedaron los equipos en el Desafío

Gamma: Tina, Julio, Zambrano, Miryan, Rosa, Gero, Valkyria y Gio

Neos: Valentina, Rata, Potro, Deisy, Leo, Isa, Kevyn y Sofía.



Quién ganó el Desafío Millonario HOY

Cada uno se alistó entregar el 100% en la prueba, pero solo un equipo logró quedarse con la victoria. Se trata de Gamma, quien es liderado por Zambrano y Miryan, y crearon este escuadrón para llegar a la final del Desafío.



Entre ellos afirmaron que tuvieron muy buena comunicación y que eso les ayudó a ser los primeros. Por otra parte, ocurrió un hecho que sorprendió y fue cuando el atleta olímpico le agradeció a Valkyria por haber confiado en él, por lo que tenía una tarea importante, hacer muy bien la definición.

Por otra parte, otro detalle que no pasó desapercibido fue cuando Rata se demoró en amarrar la bola gigante de acero. Sus compañeras estaban esperando que él lo hiciera para salir lo más pronto posible, pero se enredó en este punto.



Cómo era Desafío Millonario

Seis integrantes de cada equipo permanecieron dentro de un gran carro de madera, empujándolo y guiándolo por la pista. Sobre este, un desafiante se encargó de dar las instrucciones para que el vehículo avanzara, golpeara una enorme esfera de acero y la llevara hasta el extremo opuesto.





Una vez allí, aseguraron la esfera para mantenerla fija y regresaron con el carro a la línea de partida para hacer el relevo, de modo que otro participante pudiera subir y continuar dirigiendo el recorrido. A mitad del trayecto, el vehículo tuvo que detenerse bajo un arco, donde el desafiante de turno soltó cuatro balones de crossfit —dos de cinco kilos y dos de siete— antes de retomar el avance.

Después, se colocó sobre la esfera metálica y lanzó los balones buscando encestarlos en una cesta. Quien lograra meter los cuatro y volver primero obtuvo la victoria.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.