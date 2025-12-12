¿Venganza de Leo? Buscaría ponerle el chaleco a su amigo Zambrano

Mucho se ha hablado de la amistad entre Zambrano y Leo en el Desafío Siglo XXI. Al inicio del programa, sus interacciones fueron bastante tensas; sin embargo, con el paso del tiempo lograron forjar un vínculo especial, especialmente al compartir equipo en Gamma. Ahora, tras volver a quedar en bandos opuestos, el modelo no se guardó sus comentarios sobre el medallista olímpico.

En ambas casas se debatió el enroque que realizó el capitán de Gamma, quien decidió cambiar a Julio por Kevyn, dejando al actual campeón como dupla de Tina.



Qué dijo Leo de Zambrano en el Desafío

Leo opinó que Zambrano “no pensó”, y agregó que, sabiendo la situación interna del equipo, el problema no era Julio, sino Tina. “El problema de ese equipo no era ni Julio, era ella”, dijo el modelo, quien incluso aseguró que, de haber estado en el lugar del capitán, habría cambiado a la abogada.

Luego de que Kevyn y Julio se integraran a sus nuevos equipos, en la casa verde continuaron analizando lo sucedido. Allí, Leo lanzó una frase que no pasó desapercibida:

“Kevyn y Zambrano, objetivo militar, que se saquen esos dos diablos a ver qué es lo que es. Y si cae acá, nos enchalecamos y vamos para delante para meterle picante a la vuelta. Vamos a ver quién es el mejor”.





Con estas declaraciones, queda la duda sobre si Leo estaría dispuesto a ponerle el chaleco a quien hasta hace poco llamaba su amigo, una jugada que podría cambiar por completo el rumbo del juego cuando el ciclo comience formalmente.

