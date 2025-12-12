Publicidad

Miryan quería que Gamma desapareciera
'Desafío'
Qué dijo Leo de Zambrano tras enroque en el 'Desafío Siglo XXI'

¿Venganza o estrategia? Leo reveló que su objetivo militar sería enfrentar a Zambrano y Kevyn tras el enroque en Gamma, desatando dudas sobre una posible traición en el Desafío Siglo XXI.

¿Venganza de Leo? Buscaría ponerle el chaleco a su amigo Zambrano

En medio de una conversación con Isa y Valentina, Leo dejó entrever que su objetivo “militar” sería que Zambrano y Kevyn se enfrenten y se saquen del juego. Todo esto, tras el enroque que se dio en Gamma en el Desafío Siglo XXI.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 12 de dic, 2025
Leo critica a Zambrano por el enroque que hizo: “El problema de ese equipo no era Julio”