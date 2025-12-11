Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vecinos
Mencho habló de Yudisa
'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Capítulo 110 Desafío Siglo XXI: un equipo baja bandera y hay reorganización - CaracolTV

En este Desafío Siglo XXI, las capitanas se deben enfrentar en el Box Amarillo. Miryan, Deisy y Sofía lucharon para que su equipo no bajara bandera, pero lastimosamente solo quedan dos en competencia.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK
1:04:22 min
Thumbnail
Desafío Siglo XXI - Capítulo 110: un equipo baja bandera y hay reorganización
Thumbnail
1:06:59
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
Thumbnail
1:07:02
Capítulo 108
Una pareja queda eliminada y hay llanto en los participantes
Thumbnail
1:06:31
Capítulo 107
forcejeo y roce entre mujeres, mientras vuelven las alianzas
Thumbnail
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización

Capítulo 110 Desafío Siglo XXI: un equipo baja bandera y hay reorganización

En este Desafío Siglo XXI, las capitanas se deben enfrentar en el Box Amarillo. Miryan, Deisy y Sofía lucharon para que su equipo no bajara bandera, pero lastimosamente solo quedan dos en competencia.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
|
Thumbnail
1:06:59
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
Thumbnail
1:07:02
Capítulo 108
Una pareja queda eliminada y hay llanto en los participantes
Thumbnail
1:06:31
Capítulo 107
forcejeo y roce entre mujeres, mientras vuelven las alianzas
Quién ganó la prueba del Box Blanco en el ‘Desafío’ HOY
1:04:22
Capítulo 106
ola de insultos entre dos hombres y una mujer se rinde en plena prueba
Thumbnail
1:05:47
Capítulo 105
tremendo rifirrafe entre una mujer y un hombre por los chalecos
Capítulo 104 Desafío del Siglo XXI
1:06:31
Capítulo 104
una dupla sale por el embarazo de una competidora, otra se desmaya
Thumbnail
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización