Capítulo 106 Desafío Siglo XXI: 4 de diciembre 2025 - CaracolTV

Dos hombres discuten frente a Andrea Serna y luego en el Box Blanco una mujer decide dejar de competir, pero esto divide opiniones. Además, sigue la tensión por los chalecos.

1:04:22 min
Capítulo 106 Desafío Siglo XXI: ola de insultos entre dos hombres y una mujer se rinde en plena prueba

Dos hombres discuten frente a Andrea Serna y luego en el Box Blanco una mujer decide dejar de competir, pero esto divide opiniones. Además, sigue la tensión por los chalecos.

Por: Daniela Correa Grisales
