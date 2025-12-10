Mencho reaccionó a la eliminación de Yudisa del 'Desafío', ¿se alegra o la apoya?

Un momento conmovedor fue el que protagonizaron Yudisa y Lucho durante el capítulo 108 del reality de los colombianos, cuando quedaron eliminados en el Box Negro. en esta ocasión, la excapitana de Alpha llamó particularmente la atención debido la forma en la que lloró frente a sus compañeros, quienes intentaron subirle el ánimo y motivarla a seguir luchando por sus sueños.

Qué dijo Mencho frente a la eliminación de Yudisa del 'Desafío'

Tan pronto se conoció la noticia, la competidora olímpica se tomó sus redes sociales y reaccionó a una reciente publicación de Caracol Televisión y 'Desafío', demostrando de esta forma que no tiene ningún tipo de rencor por su compañera, a quien incluso llegó a considerar como una hija.



"¡Muy sorprendida con esta eliminación! Pero solo sé que @yudisa_desafioxxl está echa para grandes cosas, 🙏así que sigue adelante, que el sueño más grande está por cumplir: 🥇 su medalla olímpica, DIOS LES BENDIGA", escribió en la red.





Es necesario mencionar que Mencho, tras su eliminación, habló en 'Día a Día' sobre los sentimientos que tenía por Yudisa después de lo ocurrido en la segunda etapa del programa, cuando ocurrió del el enroque. Según explicó, aunque sí sintió que hubo una fractura en la relación, está dispuesta a conversar con la joven una vez salga oficialmente de La Ciudad de las Cajas.

Por su parte, la madre de Mencho apareció en el matutino hace algunas semanas para enviarle un contundente mensaje a Yudisa.



¿Yudisa traicionó a Mencho en el 'Desafío'?

La deportista tuvo la posibilidad de hacer una modificación durante la etapa final de la competencia. Aunque muchos llegaron a pensar que iba a intercambiar a Lucho, su dupla, por Kevyn para fortalecerse en el juego; la Súper Humana decidió cambiar a Valkyria por Mencho, dejando a la ganadora del programa en el 2022 en su equipo y enviando a su amiga a la casa Neos, donde no conocía a nadie.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.