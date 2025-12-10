Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'Desafío'
Miss Jamaica
'La Influencer'
Programación de Caracol

Cómo reaccionó Mencho a la eliminación de Yudisa del 'Desafío' - CaracolTV

A pesar de que fueron amigas mientras estuvieron en Gamma durante la primera etapa, la excapitana de Alpha sacó a su compañera de la escuadra en el enroque, enviándola para Neos.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Mencho reaccionó a la eliminación de Yudisa del 'Desafío', ¿se alegra o la apoya?

A pesar de que fueron amigas mientras estuvieron en Gamma durante la primera etapa, la excapitana de Alpha sacó a su compañera de la escuadra en el enroque, enviándola para Neos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Comparta en:
Qué dijo Mencho sobre la eliminación de Yudisa del 'Desafío del Siglo XXI'.