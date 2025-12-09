Cuánto dinero se llevó Yudisa al ser eliminada del ‘Desafío’: la cifra sorprende

Cuando todos los compañeros se despiden de Yudisa y Lucho, ellos dos quedan a solas con Andrea Serna. Empiezan a hablar sobre su paso por le programa y las personas que más les harán falta tras esta experiencia que vivieron en el Desafío Siglo XXI.

“No se me sale ni una persona que yo no vaya a extrañar”, fue la respuesta de Yudisa. Precisamente, la participante se ha mostrado muy afectada tras su eliminación, porque desde que llegó al reality, siempre dio lo mejor en todas las pistas y dejó un gran vacío en Alpha, el equipo que la acogió en esta etapa.



Cuánto dinero se llevó Yudisa del ‘Desafío’

Yudisa reveló que salió con $41 millones $420 mil, mientras que Lucho, su dupla, se llevó $31 millones $800 mil. Después de que juntos iniciaran esta etapa juntos, hoy deben decirle adiós a este sueño que empezó hace un tiempo atrás. Ahora estará en el Cubo de los Eliminados, por si algo extraordinario ocurre en la competencia y pueden regresar.

Qué le dijo Rosa a Yudisa al quedar eliminada del ‘Desafío’





Al terminarse la prueba en el Box Negro, Andrea Serna le pregunta a Rosa por Yudisa y ella no duda en dar unas palabras muy emotivas a su compañera. Le indica que la estima mucho y que le duele su partida.

“Yo jamás pensé que tendría que despedir a Yudisa. Yo me veía con ella en la final, sabe cuánto la amo. De verdad, estoy muy orgullosa de ella, porque a pesar de su corta edad, nos ha demostrado las ganas, la tenacidad, lo que se ha disfrutado de todas las pistas. La quiero ver colgándose una medalla olímpica, porque eres una excelente atleta”, puntualizó.

Además, es de destacar que, cuando se supo quiénes eran los eliminados, Rosa salió a correr a abrazar a Yudisa. La joven de 18 años estaba afectada por tal suceso, y lo que la integrante de Gamma hizo fue calmarla, porque estaba muy acelerada al conocer la triste noticia.

