Yudisa confesó si se arrepiente de no haber cambiado a Lucho como su pareja en el Desafío

Yudisa y Lucho se convirtieron en los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI tras un intenso Desafío a Muerte en el Box Negro, donde se vivieron todo tipo de emociones. Uno de los momentos más comentados fue cuando los hombres de Gamma se ayudaron entre sí para superar un obstáculo, mientras que Lucho tuvo que pasarlo solo, lo que lo retrasó.

La competidora se sinceró ante las cámaras de Caracoltv.com y aseguró sentirse feliz, tranquila, con emociones encontradas, pero en general agradecida:

“Todo se resume en felicidad”.

Además, aceptó con serenidad el resultado: “No sé si era merecido… si Dios lo quiso así, lo tomaré de la mejor manera. A seguir adelante”.



Qué dijo Yudisa de Lucho en el Desafío

Sobre su dupla con Lucho durante esta etapa, dejó clara su postura: “Con Lucho conectaba muy bien, me sentía segura, y que no se nos haya dado no significa que hubiera querido cambiar de pareja”.

Esto lo dijo en referencia a la oportunidad que tuvo al inicio de la etapa para hacer un trueque. Muchos creyeron que iba a cambiar a Lucho por Kevyn, campeón actual del Desafío, pero en su lugar escogió a Valyria y sacó a Mencho de Alpha.





Luego habló sobre lo que sucedió en el Box Negro y si cree que Lucho tuvo responsabilidad en la eliminación:

“Tuvo un poco de culpa él, pero si Dios lo quiso así, era la manera en que debía ser. Y si hubiera sido yo, también habría sido el destino… en este caso le tocó a él”.

Por otra parte, mencionó que ser la competidora más joven también generaba impacto entre sus rivales: “Siento que haber sido la menor les daba nervios a las otras niñas. Independiente de mi edad, daba lo mejor de mí. Siento que era una de las mejores de las que estábamos en competencia”.

Con el Desafío le queda una deuda especial: la medalla olímpica. Contó que esto será un impulso para entrenar más fuerte y perseguir el propósito que tiene para su carrera deportiva.

Finalmente, agradeció a todas las personas que la apoyaron durante su paso por el reality favorito de los colombianos.



¿Con cuánto dinero salió Yudisa del Desafío?

Confesó que con los 41 millones de pesos que ganó piensa crear su propio emprendimiento de ropa deportiva.

