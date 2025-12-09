Lucho se destapó sobre no haber recibido ayuda en el Desafío a Muerte, ¿fue injusto?

Yudisa y Lucho quedaron eliminados del Desafío Siglo XXI en el capítulo 108, y durante la prueba en el Box Negro hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Los hombres de Gamma (Leo, Gero y Julio) se ayudaron entre ellos en uno de los obstáculos de la pista, mientras que Lucho tuvo que superarlo solo. Esto lo retrasó y aumentó la preocupación de Yudisa, quien observaba impotente.

Aunque finalmente Lucho logró superar el tramo y llegar al punto de definición junto a la capitana de los morados, no consiguieron completar la pista y las demás duplas la terminaron antes que ellos. De esta forma, la pareja quedó por fuera de la etapa de dos equipos.



Qué dijo Lucho del Desafío A Muerte

Ahora, en exclusiva, Lucho se sinceró y dio su opinión sobre la ayuda que se brindaron los hombres de Gamma en plena arena. Empezó diciendo que tenía sentimientos encontrados.

“Sentí que iba muy bien en la pista, iba muy rápido, quería sacar la mayor ventaja, pero bueno… todo el mundo lo vio, y la ayuda entre ellos los favoreció. No me quedé con nada, lo hice yo solo, saqué fuerzas de donde no tenía, pero bueno, las cosas de Dios son maravillosas”.

Respecto a su compañera, se mostró orgulloso de la dupla que conformaron:

“Con Yudisa me sentía muy bien, muy capaz. Hubo mucha hermandad… creo que Yudisa era la pareja perfecta”.



Finalmente, dejó claro que no carga con remordimientos:

“Claro, fui el que llegó de último, pero todo el mundo vio la ayuda entre ellos… por cierta parte, di todo de mí y no me quiero sentir culpable de todo”.

Lucho cerró su mensaje con palabras de agradecimiento para quienes lo han apoyado durante su paso por la Ciudad de las Cajas.

