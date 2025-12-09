La millonada que se llevó Lucho en su segundo paso por el ‘Desafío’

Este nueve de diciembre, Lucho y Yudisa tuvieron que despedirse del Desafío Siglo XXI. Es de recordar que, él la estaba acompañando como dupla para lograr llegar a la final y ganarse los $1.200 millones. Lastimosamente, este martes le dijeron adiós al programa y al sueño que tenían.

Cuánto se llevó Lucho en el ‘Desafío’



En medio de una charla con Andrea Serna, Lucho revela que se llevó $31 millones $800 mil, y su compañera Yudisa, $41 millones $420 mil. Aunque se van con el bolsillo recargado, su corazón está triste, porque no podrán seguir compitiendo más en La Ciudad de las Cajas.

“Dios me dio una nueva oportunidad, y no me quedé con nada, siempre entregué mi 100%. Volví a Alpha, entonces siento que el Desafío lo voy a recordar siempre siendo del equipo, y me llena de orgullo, porque era donde siempre había querido estar”, fueron sus últimas palabras antes de irse al Cubo de los Eliminados, en donde estará por si alguna eventualidad ocurre.

Qué le dijo Potro a Lucho en el ‘Desafío’





En medio de lágrimas, Potro afirmó que, mientras Lucho y él estuvieron en Alpha, vivieron momentos inolvidables. Con el paso del tiempo se fueron volviendo muy amigos y al sol de hoy, de hoy le da mucha lástima tener que despedirse del participante.

“Pasamos el hambre que teníamos que pasar juntos, ganamos, celebramos las victorias. Él sabe que es mi hermano, no le tengo que decir mucho. Nada, él sabe que lo amo y nos seguiremos viendo”, indicó. Posteriormente, se dieron un fuerte abrazo y se despidieron como debe ser, antes de continuar en competencia.

