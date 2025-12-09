Lucho tira dardo a Zambrano y él se burla de su salida: “Te vas para la casa"

En el momento en el que Lucho está hablando sobre su salida, empieza a lanzar pullas a Zambrano, con quien tuvo varios roces en la competencia. Por lo cual, cuando da unas palabras, el atleta olímpico no duda en reaccionar.



Qué dijo Zambrano sobre Lucho en el 'Desafío'

“Las cosas pasan es por algo. Yo, a parte de atleta soy humano y si actué así, es porque no me parecía el hecho de como una persona si puede referir así. Pero bueno, son cosas del juego, cada uno actúa como quiere. Me quedo con lo que hice hoy”, afirmó. Segundo después, Zambrano, dice: “y de qué vale eso, si te vas para la casa”.

Posteriormente, Lucho siguió con su discurso indicando que él nunca se rindió y que dio su 100%. En este momento, también quiso agradecerle a Yudisa, afirmando que la quiere mucho y no dudo en decirle que estaba muy feliz de que ella hubiese confiado en él.



“Siempre le hablé desde una linda manera, le esperan muchas cosas grandes. Una niña de tan corta edad, que se ha parado duro delante de todas, y sabe el potencial que tiene. Y nada, le pido disculpas a mis compañeros, por si de pronto, actué desde el impulso y desde la rabia, pero yo sé que Colombia sabe el tipo de personas que hay aquí en el programa y los que quedan”, indicó.

Luego, entre lágrimas, Lucho le agradeció al Desafío por abrirle las puertas y enseñarle muchas cosas lindas. “Porque me cambió la vida, de una forma grandiosa. Le dio gracias a Dios, por todo”, afirmó.

Después de aquellas palabras, Potro, visiblemente afectado, expresó también, que durante el tiempo que compartieron en Alpha, él y Lucho vivieron experiencias únicas que los unieron profundamente. Con el paso de los días, su relación se convirtió en una verdadera amistad, lo que hizo más difícil afrontar la despedida.





Entre lágrimas, recordó que juntos enfrentaron momentos duros, como el hambre, y también celebraron sus triunfos. Aseguró que Lucho es como un hermano para él y que su cariño no necesita palabras. Tras un emotivo abrazo, se separaron para continuar con la competencia.

