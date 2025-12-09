Publicidad

Lucho tira dardo a Zambrano y él se burla de su salida: “Te vas para la casa" - CaracolTV

En el momento en el que Lucho está dando unas palabras, envía pulla a Zambrano, él no duda en responderle. Mientras esto, Alpha estaba muy triste, porque Yudisa y su dupla quedaron eliminados.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de dic, 2025
