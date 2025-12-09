Yudisa llora desconsolada al quedar eliminada del ‘Desafío’: Rosa la consoló

Luego de que se terminara el Desafío a Muerte en el Box Negro, Yudisa se afectó demasiado con la noticia de que ella no podrá continuar más en el programa. Por lo cual, Rosa y demás compañeros se le acercaron, mientras ella no podía estar en calma por lo ocurrido.

La integrante de Gamma le afirmó que ella hizo lo mejor que pudo, a pesar de esto, la mujer de 18 años seguía derramando lágrimas. Posteriormente, Potro le quiso dar unas palabras a Lucho por la amistad que hicieron. “Amigo, te quiero, gracias por todo. Te lo juro que tu mamá está orgullosa de ti. Gracias por entregar todo”.



Posteriormente, Valentina decidió acercarse a Lucho para reconfortarlo tras su salida del concurso. Le expresó que su madre, seguro se siente orgullosa de él, porque es una persona con buen corazón y que jamás se da por vencida. También le pidió que continuara destacándose y siendo ese Daniel que inspira a tantos, y que no se culpara, ya que luchó hasta el final.

Después de decirle esto, él se levantó y ella fue con Isa para mostrarle lo afectada que estaba, tras ser ignorada por él. Luego comentó que, aunque intentó darle un mensaje muy motivador, él no respondió y simplemente se limitó a abrazar a los demás. En ese momento, la dupla de Leo la apoyó, diciéndole que Lucho no la merece y animándola a mantenerse firme ante lo que estaba viviendo.



Cómo era la prueba donde Yudisa y Lucho quedaron eliminados

La prueba comenzó con las mujeres, quienes desde la parte alta del Box debían girar un barril para liberar la cuerda que les permitiera descender. Después, recorrieron un circuito con pirámides de troncos, un arrastre bajo y una escalera colgante para llegar al segundo nivel, donde liberaron un rache. Con este, bajaron nuevamente y, al final del recorrido, soltaron un gran cajón vertical con el que regresaron a la salida, tocaron la campana y sacaron un trinche y dos bolsas de arena.

Luego, los hombres iniciaron su participación descendiendo por la cuerda y superando los obstáculos hasta llegar al final, donde bajaron un triángulo gigante para llevarlo de vuelta. En la zona inicial, ambos debían armar una columna con cinco fichas del triángulo y la mujer tenía que encestar las bolsas de arena pasando por la ficha superior. Las tres primeras parejas que completaron el reto aseguraron su permanencia en el Desafío.



No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.