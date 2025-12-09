Publicidad

Yudisa llora desconsolada al quedar eliminada del ‘Desafío’: Rosa la consoló - CaracolTV

Justo cuando se conoce que Tina y Julio es la última pareja en quedar a salvo de la eliminación, Yudisa no aguanta el llanto. Por lo cual, varios compañeros se acercaron para abrazarla.

Yudisa llora desconsolada al quedar eliminada del ‘Desafío’: Rosa la consoló

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de dic, 2025
Thumbnail