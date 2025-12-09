Valentina se quebró con Isa tras ser ignorada por Lucho al darle palabras de aliento

En este episodio del Desafío, se vivió un momento que nadie esperaba, la eliminación de Yudisa y Lucho. Cuando Andrea Serna confirmó que la prueba se terminó, Alpha salió a correr a abrazara a los que ahora serán exparticipantes. En este momento, la mujer más joven de la competencia se estaba sintiendo muy mal y por eso, Rosa la ayudó a calmarse.



Valentina lloró en el 'Deasfío' por Lucho

Posteriormente, ocurrió un hecho que dejó a todos sorprendidos y fue cuando Valentina se le acercó a Lucho para darle unas palabras de apoyo, al ver que quedó por fuera del programa. “Tú mamá está orgullosa, porque eres una persona noble, que no se rinde. Quiero que sigas resaltando y siendo ese Daniel, el cual es un ejemplo para muchas personas. No te sientas culpable, porque tú lo diste hasta el final”.

Tras estas palabras, él se paró y ella le acercó a Isa para mostrarle que estaba muy afectada por lo sucedido. “Ahorita le dije unas palabras tan ¡wow! Como de moral, no me dijo nada, y abrazó a todos”. Tras esto, la dupla de Leo le dijo que él no la merece y le pidió que se parara fuerte en esta situación.

Después de este momento tan tenso, ocurrió otra escena que muchos, quizá estaban esperando. Se trató de Zambrano, quien no dudó en hablar con Yudisa y darle unas últimas palabras de aliento al quedar eliminada del Desafío. Primero la abrazó y le expresó: “Tiene 18 años, afuera vendrán mejores cosas y en dos años más, vuelves y te inscribes”. A lo que ella le dijo: “no se tome nada personal” y luego él le responde. “Tú sabes cómo soy yo aquí y como juego. Te quiero mucho, cuídate”. Posteriormente, Lucho se le acerca y se dan un abrazo muy fuerte.





Además, él le dice que no puede mirarla a los ojos, tras el problema que pasó en la prueba. Por lo cual, Yudisa le indica que no se debe preocupar por eso y luego se volvieron a abrazar, para dejar claro que, a pesar de las circunstancias, le agradecía por todo lo vivido en el Desafío.

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.