Valentina se quebró con Isa tras ser ignorada por Lucho al darle palabras de aliento - CaracolTV

En el instante en el que todos se estaban despidiendo de los eliminados, Valentina se acercó a Lucho para darle ánimos. Al ver que él no reaccionó a esto, ella se afectó y lloró con Isa.

Valentina se quebró con Isa tras ser ignorada por Lucho al darle palabras de aliento

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de dic, 2025
