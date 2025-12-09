Publicidad

Desafío Siglo XXI
'Desafío'
Miss Jamaica
'La Influencer'
Leo sacó los dotes de costurero en el castigo de Gamma: “Yo aprendí con ella”

Cuando todos los integrantes de Gamma están cosiendo, Miryan se pregunta por la habilidad que tiene Leo. A lo que él revela una historia muy emotiva y todos se sorprenden

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de dic, 2025
