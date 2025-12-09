Leo sacó los dotes de costurero en el castigo de Gamma: “Yo aprendí con ella”

En el capítulo 107 del Desafío Siglo XXI, Alpha ganó la prueba en el Box Rojo, por lo cual ellos tenían que decidir a quién le enviaban el castigo. Frente esto, indicaron que se lo querían enviar a Gamma y sería el ‘Costurero’. Por lo cual, tuvieron que dejar su casa para afrontarlo.

Qué pasó con Leo en el castigo de Gamma

Cuando ya les tocó empezar, Rosa le dijo a Gero que no sacara todo el hilo de una vez, porque se podía enredar. Posteriormente, Isa también fue mostrando cómo se podía hacer para que les rindiera y cumplieran el castigo como se los estaban pidiendo.



Mientras todos estaban concentrados colocando botones, también le iban explicando a Gero, quien nunca había realizado esta actividad en su casa. Luego, Miryan, la dupla de Zambrano, le preguntó a Leo por la habilidad que tenía al coser y frente a esto, él reveló la siguiente historia. “Desde la infancia, mi abuela tenía máquina y yo aprendí con ella”.

Tras esto, Julio afirmó que su abuelita también era costurera. “Era muy buena para eso, le gustaba la modistería. Me hubiera gustado que hubiera visto esto, pero bueno, lo van a ver los hijos, es decir, mis tíos”. A lo que Tina, le dijo, que lo más probable es que su pariente lo esté observando desde el cielo.

Minutos después, algunos integrantes recordaron los castigos que han tenido que hacer en el Desafío Siglo XXI. En este caso, Miryan nombró cuando le tocó hacer arepas, moler caña, cortar leña, entre otros. Asimismo, Rosa también se rio por lo que han tenido que pasar, pero siempre cumpliendo los que les imponen los demás equipos.

¿Qué pasará en el capítulo 108 del Desafío?

Debes estar muy atento, para saber si Gamma logra coser 2.500 botones y cuál será la pareja que no podrá continuar a la siguiente etapa del Desafío Siglo XXI. En el Box Negro se enfrentará cuatro y hoy se despedirá una de esta competencia.

