Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
'Desafío'
Miss Jamaica
'La Influencer'
Programación de Caracol

Potro le "paga" a Lucho para que se quede en el ‘Desafío’: ¿cuánto dinero le da? - CaracolTV

Antes de que Lucho saliera al Box Negro, Potro se le acercó y le afirmó que le iba a dar un monto de dinero. Él quedó muy agradecido por lo que estaba haciendo y más por la amistad que formaron.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Potro le "paga" a Lucho para que se quede en el ‘Desafío’: ¿cuánto dinero le da?

Antes de que Lucho saliera al Box Negro, Potro se le acercó y le afirmó que le iba a dar un monto de dinero. Él quedó muy agradecido por lo que estaba haciendo y más por la amistad que formaron.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Potro le "paga" a Lucho para que se quede en el ‘Desafío’: ¿cuánto dinero fue?