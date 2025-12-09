Publicidad

Catalina Duque predijo que sería Miss International 2025: “Qué impresión”

La Señorita Colombia, que se quedó con el título del certamen internacional, aseguró en varias oportunidades que ella ganaría el concurso de belleza, tal y como sucedió.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 9 de dic, 2025
Catalina Duque predijo que ganaría Miss International 2025