Catalina Duque predijo que sería Miss International 2025: “Qué impresión”

Catalina Duque, Señorita Antioquia que se ganó la corona del Concurso Nacional de Belleza y que posteriormente se proclamó como Miss International, estuvo en ‘La Red’ para recordar su proceso y hablar de su experiencia en el concurso.

Antes de comenzar el diálogo, le mostraron tres entrevistas anteriores —que ella dio al mismo programa en 2024, en febrero y noviembre de 2025— en las que aseguraba que sería la ganadora del certamen de belleza que se llevó a cabo en Japón.

“¡Qué impresión, qué impresión! Es demasiado impresionante. No entiendo cómo tengo tanta seguridad, pero simplemente es como algo que sale de mi boca y como que yo lo dejo fluir y me encanta”, declaró la colombiana luego de ver que ella misma predijo su victoria.

Su autenticidad y su seguridad fueron fundamentales para que la antioqueña se quedara con la corona. De hecho, Duque recordó que a las candidatas nunca les dijeron que iban a tener una entrevista con el jurado, sino que en una ocasión tuvieron que responder unas preguntas aleatorias y al final del concurso les revelaron que esas eran las respuestas que se iban a tener en cuenta.





“Te hacían las preguntas ahí, a quema ropa, y tu no sabías que eso era lo que iban a ver los jurados. Y fue perfecto porque yo hablé de Japón, de Colombia, de mi familia, de mis proyectos, de mi enfoque, que era la educación. […] Yo estaba feliz con lo que había hecho, la verdad eso me daba demasiada tranquilidad. Después vi el resultado y dije: ‘Me encantó’”, confesó la reina.

¿Cuántas coronas de Miss International tiene Colombia?

Colombia tiene cuatro coronas de Miss International. La primera la ganó Stella Márquez en 1960, la segunda la trajo Paulina Gálvez en 1999, la tercera la obtuvo Jeymmy Paola Vargas en 1999, mientras que la cuarta fue la de Catalina Duque.