Los 20 grupos 'A Otro Nivel' quedan conformados: los líderes no están conformes con sus integrantes

La noche de competencia en 'A Otro Nivel' continúa con la definición de los grupos que participarán en la siguiente fase. Durante la jornada, varios equipos completan sus cuatro integrantes, lo que deja conformados los 20 grupos de la competencia.

Asi quedan confromados en 'A Otro Nivel' los últimos grupos

El primer grupo en completarse es Cuatro en línea, liderado por Florlenz. La líder reconoce que el proceso representa un reto, ya que descubre que los integrantes del grupo tienen versatilidad en distintos géneros musicales. Inicialmente consideraba que varios de ellos se enfocaban únicamente en estilos como el jazz o el pop, por lo que ahora debe replantear la manera en que organizará las presentaciones del equipo.



Luego se completa Ni son de Marte Ni son de Venus, equipo encabezado por Adry. La líder no queda satisfecha con el último integrante que llega al grupo, debido a que su estilo se relaciona con la balada. Adry esperaba sumar una voz con enfoque tropical para equilibrar el repertorio y aportar otro ritmo al grupo.

El siguiente en definirse es The Beat Voice, liderado por Dani. El equipo se convierte en el primer grupo conformado únicamente por hombres dentro de la competencia. El líder señala que se trata de la primera boy band del programa y manifiesta su satisfacción con la selección final, ya que considera que los participantes siguieron las indicaciones dadas durante el proceso.





Más adelante se completa Tropifour, equipo dirigido por Jessica. Este se convierte en el segundo grupo integrado solo por mujeres. La líder queda conforme con las participantes que conforman el equipo y señala que todas aportan diferentes registros vocales para la competencia.

Posteriormente se define Trébol de cuatro. En esta ocasión, Miguel tiene la responsabilidad de elegir al último integrante. Tras dejar pasar varios talentos durante la jornada, decide presionar el botón verde para seleccionar a una participante cuya voz percibe como ronca, pensando que se trata de un hombre. Cuando descubre que es una mujer, manifiesta arrepentimiento por la decisión. A pesar de esto, Cris, líder del grupo, indica que todos los participantes son artistas y que el equipo debe recibir a su nueva integrante.

El proceso continúa con Los Cuadrafónicos, grupo que queda conformado por su líder Joshua y tres mujeres. Joshua se muestra conforme con la decisión, pues considera que las integrantes tienen la capacidad de transmitir emociones a través de las canciones.

También se completa Cu4arz, liderado por Kelly. La líder queda satisfecha con la conformación final del equipo, ya que buscaba integrantes versátiles que pudieran aportar distintas técnicas vocales durante la competencia.

Más adelante se define Four For Flow. En este caso, una participante del escenario decide unirse al grupo después de no obtener botón verde. Aunque el líder Luis Felipe esperaba sumar a otro hombre, el equipo queda integrado por tres mujeres y él.

Luego se completa Macondo Sound System, liderado por Angelove. El grupo queda conformado por tres hombres y una mujer, una estructura que coincide con la estrategia del líder, quien buscaba que la voz femenina tuviera protagonismo dentro del conjunto.

Posteriormente se define El cuartetazo, liderado por Riobueno. El participante reconoce que esperaba compartir grupo con su novia, aunque esta decisión dependía del proceso de selección. Finalmente acepta la conformación del equipo y destaca que los integrantes podrán aprender entre ellos.

La jornada concluye con Cola de lagarto, grupo liderado por Luixa. La líder debe aceptar a la última participante disponible, ya que no quedan más opciones en el escenario. Con esta decisión, el equipo queda conformado y se convierte en el tercer grupo integrado únicamente por mujeres.

