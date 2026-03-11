Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
Yeimy Montoya en ‘La Reina del Flow 3'
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cómo quedaron los 20 grupos de 'A Otro Nivel' conformados - CaracolTV

En una nueva jornada de conformación de grupos, terminan de definirse. Algunos líderes logran reunir las voces que esperaban, mientras otros deben ajustarse con estilos distintos.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

A OTRO NIVEL banner DK

Los 20 grupos 'A Otro Nivel' quedan conformados: los líderes no están conformes con sus integrantes

En una nueva jornada de conformación de grupos, terminan de definirse. Algunos líderes logran reunir las voces que esperaban, mientras otros deben ajustarse con estilos distintos.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Se conforman los 20 grupos.jpg