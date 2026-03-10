Publicidad

Seis grupos de 'A Otro Nivel' se completan: líderes se replantean sus estrategias

Tras las últimas elecciones, varios líderes revisan la forma en que organizarán a sus integrantes, debido a que la idea que tenían al inicio de la etapa no resultó como esperaban.

Seis grupos de ‘A Otro Nivel’ se completan: líderes se replantean sus estrategias

Tras las últimas elecciones, varios líderes revisan la forma en que organizarán a sus integrantes, debido a que la idea que tenían al inicio de la etapa no resultó como esperaban.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de mar, 2026
