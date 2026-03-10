Seis grupos de ‘A Otro Nivel’ se completan: líderes se replantean sus estrategias

En el programa A Otro Nivel se completan los seis grupos que continúan en la competencia. Cada participante define a su último integrante durante la jornada, lo que genera reflexiones sobre las decisiones tomadas y la manera en que se organizarán para las siguientes presentaciones.

Así quedaron conformados los grupos de 'A Otro Nivel'

El primer grupo en completarse es Los Vozarrones. El último integrante en unirse es Voelin, quien queda bajo el liderazgo de Carlos Calero. El equipo también está conformado por Juank y Mila García. Tras reunirse en el cubículo, el líder comparte con sus compañeros que no se siente conforme con la forma en que quedó integrado el grupo.



Según explica, cuando eligieron el nombre del equipo pensaban en un estilo enfocado en géneros como la salsa y otras interpretaciones de carácter más movido. Sin embargo, las voces de sus compañeros se inclinan hacia estilos como el pop y las baladas, lo que lo lleva a replantear la manera en que organizará las presentaciones.

El siguiente equipo en completarse es Colombia Crew. La última integrante es Isabella Daza, quien se une al grupo liderado por Mila Jiménez. Sus compañeros son John de la Torre y Lobelo. Tras la elección, la líder manifiesta que esperaba sumar una voz urbana, mientras que Isabella interpreta música popular y ranchera. Dentro del grupo también surge la percepción de que la elección pudo estar influenciada por la apariencia de la participante, lo que genera comentarios entre los integrantes.





El tercer grupo que completa su formación es 4/4 sin Juan Luis. La última integrante es Rosario, quien se une al equipo liderado por Valentina Rico. En el grupo también están Gisell y Pipe Pardo. Durante la conversación posterior, la líder le comenta a Pipe que, aunque reconoce la voz de Rosario, esperaba sumar otro integrante masculino para equilibrar el equipo.

Más adelante se completa el grupo Gente que canta. La última integrante es Windy Lobo, quien queda bajo el liderazgo de Alejandra, junto a Camil Costa y Maleh. Durante su presentación, Windy detiene su interpretación durante algunos segundos al recordar una situación personal difícil. Esta situación genera dudas en la líder sobre cómo se manejarán estos momentos dentro de la competencia.

El siguiente grupo en definirse es Tropa Sonora. La última integrante es Liz, quien se suma al equipo liderado por Alana González. Con esta elección el grupo queda conformado únicamente por mujeres. La líder expresa tranquilidad con la decisión, ya que anteriormente le preocupaba que Isabella, otra integrante del equipo, hubiera dejado pasar varias oportunidades de elegir participantes.

Finalmente se completa el grupo Four to Sing. Luna Vaeria se convierte en la última integrante del equipo liderado por Roy Rodríguez. Tras revisar la conformación final del grupo, el líder reconoce que deberá modificar la estrategia que había planeado inicialmente, pues los integrantes manejan géneros distintos y al comienzo de la etapa había considerado formar un equipo solo con hombres.

