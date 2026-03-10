Publicidad

En vivo
Desafío Siglo XXI
En vivo ‘A Otro Nivel’
Elecciones 2026
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

De que trata la nueva canción de Greeicy inspirada en su familia - CaracolTV

La cantante compartió en redes sociales la historia detrás de una canción tras varios hechos personales ocurridos en los últimos meses, incluido un encuentro inesperado con una mantis religiosa.

Greeicy Rendón anunció una nueva canción inspirada en un suceso ocurrido en su familia

La cantante compartió en redes sociales la historia detrás de una canción tras varios hechos personales ocurridos en los últimos meses, incluido un encuentro inesperado con una mantis religiosa.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 10 de mar, 2026
