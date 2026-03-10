Greeicy Rendón anunció una nueva canción inspirada en un suceso ocurrido en su familia

La cantante colombiana Greeicy Rendón publicó un video en sus redes sociales en el que habló sobre una canción que decidió lanzar pese a que inicialmente no hacía parte de sus planes. En el mensaje explicó que la decisión surgió después de varios acontecimientos personales que le dieron un nuevo significado a la composición.

Esta fue la inspiración de Greeicy para su nueva canción

Según relató, aproximadamente seis meses antes del anuncio se encontraba en su casa cuando experimentó una sensación que describió como una alerta o presentimiento. En ese momento notó que tenía un insecto en el cuerpo y al retirarlo identificó que se trataba de una mantis religiosa.



Después de lo ocurrido, la artista comentó que junto a su pareja, el cantante Mike Bahía, decidió buscar información sobre el significado de ese animal. Durante la búsqueda encontraron distintos contenidos relacionados con simbolismos y mensajes asociados a la aparición de este insecto. También descubrieron que no era común encontrarse con una mantis religiosa en ese tipo de contexto.

Ese episodio ocurrió antes de la creación de la canción. La intérprete explicó que el proceso de composición tuvo una dinámica distinta a la habitual en su carrera. Indicó que cuando escribe canciones por su cuenta suele tardar varios meses en terminar una letra o una idea musical. Sin embargo, en esta ocasión el proceso fue más rápido y la pieza se completó en menos tiempo.



De acuerdo con su explicación, la canción aborda la idea de la energía interior de cada persona. La temática se centra en la luz que cada individuo tiene dentro y en la fuerza que impulsa a continuar con los proyectos personales y los sueños. También menciona el concepto de una llama interna que impulsa la vida de cada persona.

Tiempo después del encuentro con la mantis religiosa, cerca de tres meses más tarde, la familia de la artista atravesó una situación inesperada que afectó el ambiente dentro del entorno cercano, en donde su padre se vio involucrado en un proceso judicial. Según relató, ese momento cambió la energía familiar y generó un ambiente diferente al que tenían previamente.

Frente a esa situación, la cantante tomó la decisión de continuar con su carrera musical y mantener sus actividades profesionales. En medio de ese proceso volvió a revisar archivos y composiciones que tenía guardadas y encontró nuevamente la canción que había escrito tiempo atrás.

Al escucharla de nuevo, explicó que percibió una sensación diferente que la llevó a considerar su lanzamiento. A partir de ese momento decidió incluirla dentro de sus próximos proyectos musicales.

Durante el proceso, la canción también fue escuchada por el músico Willy Rodríguez, vocalista de la agrupación Cultura Profética. Tras conocer la composición, el artista propuso participar en la grabación mediante una colaboración.

La cantante aceptó la propuesta y ambos avanzaron en la producción del tema. Hasta el momento, la artista no ha confirmado la fecha oficial en la que se publicará la canción en las plataformas digitales.

