Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Cuentos de los Hermanos Grimm
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
'Tormenta de Pasiones'
Programación de Caracol

Cómo lucía Greeicy Rendón cuando actuó en ‘Tu Voz Estéreo’, de Caracol TV

Detalles de cómo lucía Greeicy Rendón cuando actuó en ‘Tu Voz Estéreo’, serie de Caracol Televisión, hace más de 10 años. No tenía diseño de sonrisa ni el cabello tinturado.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Así lucía Greeicy Rendón cuando actuó en ‘Tu Voz Estéreo’, de Caracol, hace más de 10 años

La artista caleña dio los primeros pasos en el mundo de la televisión interpretando algunos personajes en la producción, que capítulo a capítulo contaba historias que conectaban con la gente.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 8 de mar, 2026
Comparta en:
Greeicy Rendón en 'Tu Voz Estéreo'