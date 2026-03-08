Así lucía Greeicy Rendón cuando actuó en ‘Tu Voz Estéreo’, de Caracol, hace más de 10 años

En ‘Tu Voz Estéreo’ participaron varios artistas que actualmente son muy reconocidos a nivel nacional, como Lina Tejeiro y su mejor amiga, Greeicy Rendón, que en uno de los episodios interpretó a una veinteañera recién graduada de la universidad.

En el episodio ‘La Intrusa’, Rendón interpretó a Yorleni, una joven que se infiltra en la vida de un matrimonio sólido, a través de su empresa, para quedarse con todo lo que ellos han construido con esfuerzo y trabajo durante mucho tiempo.

Aunque al principio se muestra como una mujer trabajadora y angelical, Yorleni resulta ser una persona cruel, dispuesta a hacer lo que sea por cumplir sus objetuvosm que termina pagando las consecuencias de todos sus actos.

Cómo lucía Greeicy Rendón en ‘Tu Voz Estéreo’, de Caracol

Aunque la actriz caleña siempre ha destacado por su belleza, en la serie de Caracol se notaba su juventud, pues no tenía tatuajes en su piel ni tampoco lucía el pirsin en su boca, que ya es una de sus características.

Rendón, además, llevaba su cabello sin tinturar (se le aprecia su color natural), y en capas largas, que le daban volumen. Asimismo, sus dientes se veían un poco distintos, pues, al parecer, para esa época no tenía el diseño de sonrisa que ahora lleva.

¿Cuántos años tienen Mike Bahía y Greeicy Rendón juntos?

Desde que se conocieron a principios de la década de 2010, Mike Bahía y Greeicy Rendón se han consolidado como una de las parejas más estables y queridas del espectáculo colombiano. La pareja celebró su aniversario número 13 en 2024, confirmando que su historia de amor se ha extendido por más de una década, por lo que en agosto de 2026 cumplirá 15 años de unión.

La relación nació cuando ambos eran jóvenes artistas emergentes: Greeicy tenía 19 años y Mike Bahía 24. Con el paso del tiempo, su noviazgo evolucionó tanto en lo personal como en lo profesional. A lo largo de los años han compartido proyectos musicales, viajes y la construcción de una familia, incluyendo la llegada de su primer hijo, en abril de 2022.