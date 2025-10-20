En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Actor de ‘Tu Voz Estéreo’ hizo cambio radical y este es su nuevo oficio

Actor de ‘Tu Voz Estéreo’ hizo cambio radical y este es su nuevo oficio

Se trata de Pedro Falla, que interpretó a Andrés Vera en la serie de Caracol. Su personaje era el de un locutor que abría los micrófonos del programa a varios oyentes con historias impactantes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad