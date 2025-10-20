Actor de ‘Tu Voz Estéreo’ hizo cambio radical y este es su nuevo oficio

El huilense actuó en ‘Tu Voz Estéreo’ por tres años, entre el 2013 y 2016, casi 10 años después de participar en el ‘Desafío’, programa de Caracol Televisión en el que integró el equipo de ‘Sobrevivientes’.

El matemático de profesión, egresado de la Universidad Nacional, también recordado por su papel en ‘Pecados Capitales’, tomó un camino más espiritual y desde hace varios años es “constelador” y “hacker emocional”, de acuerdo con su descripción de Instagram.

Eso quiere decir que Falla ahora ofrece sus servicios para ayudar a las personas a salir de bloqueos emocionales y “encontrar respuestas” a situaciones que han desequilibrado la vida.

El actor organiza talleres en varias ciudades del país para hacer constelaciones estructurales y, dice él, “hackear los algoritmos” emocionales que le impiden a las personas salir de un ciclo en el que se ven envuelto.



Parece que el huilense se ha dedicado casi que por completo a su nuevo oficio y, por lo mismo, desde hace un par de años no se le ha vuelto a ver en la pantalla chica ni en los teatros colombianos.

Cómo luce ahora Pedro Luis Falla, actor de ‘Tu Voz Estéreo’

Pese a que han pasado casi 10 años desde que Pedro Luis Falla actuó en ‘Tu Voz Estéreo’ su apariencia se mantiene casi que intacta. Eso sí, en su abundante cabello ya luce algunas canas, al igual que en su barba. Sobre su vida privada se sabe poco, pues el nacido en Neiva se ha encargado de mantenerla lejos de sus redes sociales.