Famoso que sacó balota de Portugal (rival de Colombia en Mundial) sería novio de ex de CR7

La fiebre del mundial se empieza a despetar. Precisamente, este viernes se definieron los grupos para el Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Este evento deportivo tendrá lugar a mitad del próximo año, por lo cual, todos están a la espera de lo que sucederá con cada equipo.

Irina Shayk y Tom Brady serían novios

Precisamente, en la emisión varios notaron un detalle y fue cuando Tom Brady sacó la boleta de Portugal para el Grupo K. Según ha mencionado Page Six, Irina Shayk, ex de Cristiano Ronaldo, y el comentarista de fútbol americano, serían novios, pero hasta el momento no se ha confirmado que estén juntos.



Qué pasó entre Cristiano Ronaldo e Irina Shayk

La modelo rusa y CR7 mantuvieron una relación entre 2010 y 2015, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del deporte y el entretenimiento. Durante ese tiempo se les vio juntos en algunos eventos, aunque solían mantener su vida privada con discreción debido a sus carreras y compromisos profesionales.

La ruptura se hizo pública en enero de 2015, cuando Ronaldo confirmó oficialmente la separación y señaló que era lo mejor para ambos. Luego, Irina mencionó que en la relación llegó a sentirse “fea e insegura”, dejando entrever que no estaba con la persona adecuada.

Colombia y Portugal se enfrentarán en el Mundial 2026

Ahora bien, volviendo al tema de la elección de los grupos del Mundial 2026, todos en el territorio nacional estaban esperando saber en dónde iba a quedar Colombia. En esta oportunidad se ubicó en el K junto con Portugal, Uzbekistán y los otros dos posibles rivales son: Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo. Además, se mencionó que el equipo liderado por Néstor Lorenzo está a la espera de las fechas y estadios donde va a competir con la camisa bien puesta.



Primera vez que Colombia se enfrenta a Portugal en un Mundial

Es de destacar que, es la primera vez que Colombia y Portugal se van a enfrentar en un partido de este nivel. Tanto la 'Tricolor' como 'La Albirroja' solo se habían visto las caras en la cancha en varios encuentros amistosos. Por lo cual, este compromiso es muy importante para dejar en alto el nombre del país, frente a un rival tan fuerte.

