Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'Desafío'
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol

Nosotras® llega por primera vez al Putumayo con un propósito claro en su campaña educativa - CaracolTV

La marca de cuidado íntimo marca un hito en 2025 al llevar esta campaña a Putumayo por primera vez. Una travesía para romper tabúes de la pubertad, llegando donde la información es escasa y necesaria.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Nosotras® llega por primera vez al Putumayo con un propósito claro en su campaña educativa

La marca de cuidado íntimo marca un hito en 2025 al llevar esta campaña a Putumayo por primera vez. Una travesía para romper tabúes de la pubertad, llegando donde la información es escasa y necesaria.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
NOSOTRAS FOTO 2.png