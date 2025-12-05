Nosotras® llega por primera vez al Putumayo con un propósito claro en su campaña educativa

Una marca que atraviesa selvas, cruza ríos y recorre miles de kilómetros para estar donde más se necesita, ese es el espíritu de la campaña educativa de Nosotras®, una iniciativa que, desde hace casi 40 años, se ha propuesto romper tabúes y llevar información clara sobre la pubertad a niñas, niños y adolescentes en todo el país.

El 2025 marca un hito en este compromiso: por primera vez, la campaña de Nosotras® ha iniciado su recorrido en el departamento de Putumayo, llevando educación y confianza a colegios públicos y privados de una región dondela falta de información o los tabúes comunitarios silencian las conversaciones sobre los cambios naturales del cuerpo.



Una apuesta que rompe barreras geográficas.

La llegada a Putumayo es la evidencia más reciente de una apuesta territorial que prioriza el acceso a la educación sexual en las zonas más apartadas y de difícil acceso de Colombia. Hoy, la campaña de Nosotras® ha llegado a 28 departamentos de Colombia, impactando a millones de estudiantes de grado 4° a 11° y asegurando que crezcan sin miedos y con la seguridad de conocer los cambios por los que pasa su cuerpo.

En muchas regiones del país, hablar de pubertad y menstruación sigue generando silencio, vergüenza o incluso desinformación así que, para miles de estudiantes, la visita educativa de Nosotras® es el primer acercamiento para hablar con claridad sobre qué cambios vivirán, cómo cuidarse y cómo sentirse seguros con su cuerpo.

La efectividad de la campaña radica en su contenido:



Video educativo con médicos: El eje central es un video creado con el acompañamiento de médicos especialistas que explica de forma clara y cercana los cambios físicos y emocionales que ocurren en la pubertad , tanto en mujeres como en hombres.



, tanto en mujeres como en hombres. Inclusión de hombres en las actividades: Desde 2022, las charlas incluyen a los hombres para que también normalicen los cambios que viven sus compañeras y compañeros, fomentando un crecimiento conjunto sin miedos ni tabúes.



y compañeros, fomentando un crecimiento conjunto sin miedos ni tabúes. Kit deconfianza: Al final de cada charla, las estudiantes mujeres recibenunkitque incluye toallas higiénicas, tampones, protectores diarios y jabón íntimo. Solo en 2025, la marca entregó más de 1 millón de kits, reafirmando su compromiso con la dignidad y la seguridad de las estudiantesincluso en los lugares más remotos del país.

Desde 1986, Nosotras® ha demostrado que la educación es la herramienta más poderosa para la transformación al llegar por primera vez a Putumayo, la marca reafirma su propósito de garantizar que cada niña, niño y adolescente en Colombia tenga acceso a la información que necesita para crecer seguro y sin miedo.

