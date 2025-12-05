¿Hoy hay 'Desafío 2025'? Cambios en la programación por el Sorteo Mundial 2026

Uno de los momentos más esperados previos al Mundial de la Fifa 2026 ha llegado: el sorteo en el que cada Selección conocerá cómo será la organización para los partidos que tendrán lugar el próximo año. Esta actividad será transmitida en horas de la mañana por Caracol Televisión y Gol Caracol; por lo que te contamos en esta nota cómo cambiará la parrilla de programación.

¿Hoy 5 de diciembre habrá 'Desafío del Siglo XXI' por el Sorteo del Mundial?

La respuesta es sí. Después de 'Día a Día', que en esta ocasión será transmitido únicamente hasta las 11:00 a.m. y no hasta las 11:30 a.m., Caracol Televisión emitirá el esperado Sorteo de la FIFA que comprenderá el horario de las 11:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.



En este sentido, cubrirá espacios que originalmente le pertenecían a 'La Usurpadora' y una gran parte de 'Noticias Caracol' en su edición del mediodía. Posteriormente, se transmitirá con normalidad producciones como 'Tormenta de Pasiones', 'Leyla', 'Hilos de vida', la edición central de 'Noticias Caracol', 'Desafío', 'La Influencer', 'Vecinos', y la última edición de 'Noticias Caracol'.

¿En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'?

El reality de los colombianos se encuentra en uno de los momentos más importantes con la eliminación de Kathe y Roldán debido a un embarazo. Alpha se quedó con la victoria el pasado 4 de diciembre, por lo que Rata recibió un obsequio que decidió regalarle a Deisy para que se convirtiera en su novia.





Zambrano, por su parte, se encuentra en el ojo del huracán debido a su reciente pelea con Tina en Gamma. La discusión inició cuando la escuadra naranja recibió un Chaleco de Sentencia por parte de Alpha, pues Zambrano decidió ponérselo directamente a Tina, quien sufrió un desmayo en el Box Amarillo, y no a Rosa y Gero, que perdieron ese mismo día en el terreo de juego.

El enfrentamiento escaló con la llamada de Andrea Serna, quien preguntó sobre cómo se encontraban los ánimos en las propiedades. Lucho y Zambrano no dudaron expresarse lo que opinan el uno del otro y se declararon oficialmente la guerra en frente de los demás competidores.