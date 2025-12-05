Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'Desafío'
Murió reconocido actor colombiano
'La Influencer'
Programación de Caracol

A qué hora es el Sorteo Mundial 2026 y qué pasará con el 'Desafío' y otros programas - CaracolTV

Caracol Televisión confirmó que este 5 de diciembre se unirá a la fiebre del fútbol y transmitirá uno de los eventos más esperados del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

¿Hoy hay 'Desafío 2025'? Cambios en la programación por el Sorteo Mundial 2026

Caracol Televisión confirmó que este 5 de diciembre se unirá a la fiebre del fútbol y transmitirá uno de los eventos más esperados del Mundial México, Estados Unidos, Canadá 2026.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de dic, 2025
Comparta en:
A qué hora es el Sorteo del Mundial 2026 y qué cambios habrá en la parrilla de programación.