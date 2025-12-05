Publicidad

Así recibieron a Pedro, el primer palenquero en estar en el 'Desafío', en su tierra - CaracolTV

El pasado 4 de diciembre, el competidor publicó un video en su cuenta de Instagram donde mostró la algarabía que se formó en su ciudad por su llegada tras la eliminación del reality.

Así recibieron a Pedro, el primer palenquero en estar en el 'Desafío', en su tierra

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 5 de dic, 2025
Cómo recibieron a Pedro, exparticipante del 'Desafío', en San Basilio de Palenque.