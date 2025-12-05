Así recibieron a Pedro, el primer palenquero en estar en el 'Desafío', en su tierra

Sin lugar a dudas, el exintegrante de Neos se convirtió en uno de los competidores más queridos del reality de los colombianos no solo por su desempeño en cada una de las pistas, sino también debido a la nobleza que lo caracteriza. Recientemente, el Súper Humano regresó a su tierra luego de haber dejado en alto el nombre de San Basilio de Palenque, noticia que emocionó a los habitantes de la ciudad.

Cómo fue la bienvenida de Pedro, exparticipante del 'Desafío', en San Basilio de Palenque

En el clip se observa el momento exacto en el que fue recibido por sus seres queridos en el aeropuerto. Allí se encontraban su madre y su hijo, quien no dudó en correr a sus brazos tan pronto lo vio cruzar la puerta y acercarse a donde se encontraban ubicados.



Posteriormente, el boxeador expuso que los habitantes de su tierra organizaron una caravana y realizaron varias muestras culturales para resaltar el trabajo que hizo mientras estuvo en La Ciudad de las Cajas, pues no solo mostró su potencial, sino que también abrió las puertas para que más personas de esta zona del país se animen a participar en la convocatoria que sale cada año.





Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Bendiciones 🙌🏾Te mereces lo mejor 💚💚", "Qué grande, Pedro. Tu corazón te llevará muy lejos💚", "Te mereces esto y mucho más, fuerza y a seguir luchándola ❤️💪🏾", "Tu forma de ser te hace grande, te hace ganador ❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Pedro recientemente fue noticia luego de que los presentadores de 'Día a Día' se reunieran para entregarle en vivo y en directo una motocicleta. Este regalo tuvo lugar debido a que él les expresó a sus compañeros de reality en varias oportunidades que su sueño era comprarse un vehículo.

