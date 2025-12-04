Publicidad

Qué cambió tendrá tumba de Diomedes Díaz, cuál es el número y dónde queda

Tumba de Diomedes Díaz, ídolo vallenato, tendrá cambio radical, según anunció uno de sus hermanos, que hizo un llamado a los fanáticos del fallecido artista.

Tumba de Diomedes Díaz, que le ha traído suerte a muchos, tendrá cambio radical

Elver Díaz, cantante vallenato y hermano de ‘El Cacique de la Junta’, confirmó que antes del 22 de diciembre (aniversario de la muerte del artista), se hará una remodelación.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de dic, 2025
