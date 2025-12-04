Tumba de Diomedes Díaz, que le ha traído suerte a muchos, tendrá cambio radical

La tumba de Diomedes Díaz ha sufrido un deterioro con el paso de los años, que no solo tiene que ver con el tiempo y la exposición que tiene al agua y el sol, sino también con las decenas de personas que diariamente la visitan.

Por lo mismo, los familiares del intérprete de ‘Oye, bonita’ decidieron que harán una intervención y remodelarán el lugar donde reposan los restos del ídolo vallenato. La idea, según dijo Elver en un grabación, es que quede lista antes de que se cumplan los 12 años de la muerte del guajiro.

“Aquí estamos, en la tumba de nuestro ‘Cacique’, y quiero decirles que ya los hijos de Diomedes están al frente de esto y, antes del 22 de diciembre, que cumple años de fallecido, ya va a estar la nueva tumba. Quiero decirles a todos los seguidores que gracias por venir siempre aquí a acompañar a nuestro ‘Cacique’, pero esto tenemos que cuidarlo”, declaró el hermano del artista, mientras mostraba los daños que ha sufrido la lápida del también compositor.

¿Cuál es el número de la tumba de Diomedes Díaz y dónde queda?

El número de la tumba del Diomedes Díaz es 1108 y está ubicada en el Cementerio Jardines del Ecce Homo, de Valledupar, en el mismo terreno en el que descansan los restos de su hijo Martín Elías Díaz, cuya bóveda figura como 1108B. Este espacio está abierto a todo el público y por eso muchos fanáticos la visitan diariamente.

Desde su fallecimiento. en 2013, seguidores de Diomedes comenzaron a usar el número 1108 —y otras cifras relacionadas con su vida: fechas de nacimiento, muerte o números que circularon supuestamente como su documento— para jugar loterías o chances y varios han tenido la suerte de ganar. Algunos apostadores incluso lo han interpretado como un “milagro” o “ayuda” del artista desde el más allá.

Por lo mismo, ahora muchos visitantes acuden a su tumba, no solo para rendir homenaje, sino con la esperanza de que les llegue la suerte o la fortuna. Hay quienes hasta se llevan pequeñas “ofrendas” —flores, recuerdos, incluso piedras del lugar— creyendo que la cercanía espiritual con Diomedes puede traer bendiciones.