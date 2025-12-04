Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
En Vivo 'Desafío'
'La Influencer'
Programación de Caracol

Quién es el papá del hijo de Sara Corrales y cuántos años tiene; no es colombiano - CaracolTV

La actriz antioqueña duró varios años soltera esperando a su verdadero amor y, cuando al fin lo encontró, no dudó en formar una familia con él, y ahora esperan un hijo.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Quién es el papá del hijo de Sara Corrales y cuántos años tiene; no es colombiano

La actriz antioqueña duró varios años soltera esperando a su verdadero amor y, cuando al fin lo encontró, no dudó en formar una familia con él, y ahora esperan un hijo.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de dic, 2025
Comparta en:
Quién es el papá de la hija de Sara Corrales