Quién es el papá del hijo de Sara Corrales y cuántos años tiene; no es colombiano

Sara Corrales espera una hija de Damián Pasquini, el empresario argentino con el que se casó en agosto de 2025, luego de un poco más de un año de noviazgo. La paisa lo conoció en México, país en donde él vive desde hace casi 20 años y en el que ella se radicó hace un buen tiempo.

La pareja contó en una entrevista en People en Español que se conocieron porque amigos en común los presentaron; tuvieron una primera cita y, prácticamente, ahí comenzó su relación.

Corrales aseguró en ‘La Red’ que apenas vio a Pasquini quedó encantada con él y sintió una conexión profunda. “De verdad, desde el primer momento en que yo lo vi, yo sentí hogar, fue una cosa muy rara. Era como si yo ya lo conociera de muchas vidas anteriores”, declaró en esa entrevista pasada.

La colombiana y el argentino finalmente se casaron en agosto, en varias ceremonias. Primero hicieron una boda civil, luego se llevó a cabo su matrimonio religioso, en Medellín, y finalmente celebraron su unión en un ritual en el desierto.Tres meses después, ella anunció que estaba embarazada, noticia que llenó de felicidad a su marido.



¿Cuántos años tiene el esposo de Sara Corrales?

Damián Pasquini tiene 43 años y lleva casi la mitad de su vida viviendo en México. Es el cofundador y el CEO de una agencia consultora experta en ‘marketplaces’, dice en su cuenta de Instagram, que trabaja con reconocidas marcas mundiales.

El argentino tiene raíces italianas, contó Corrales, por lo que también tiene la nacionalidad de ese país europeo. Como ella, es apasionado por el ejercicio y la vida saludable, otra razón por la que son compatibles.