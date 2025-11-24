En vivo
Tormenta de pasiones
Caracol TV  / Actualidad  / La IA predijo cómo se vería el bebé de Sara Corrales y Damián Pasquini: mira las FOTOS

A mediados de noviembre, la destacada actriz confirmó que se encontraba en la dulce espera de su bebé. La noticia la reveló un par de meses después de haber contraído matrimonio con el empresario.

Cómo se vería el hijo de Sara Corrales y Damián Pasquini, según la Inteligencia Artificial.
Foto: Instagram @saracorrales y @damianpasquini
Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de nov, 2025

