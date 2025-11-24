El avance de la tecnología ha permitido conocer información de una forma más rápida y hasta hacer predicciones que, aunque inexactas, permiten ahondar sobre algunos temas de interés. Recientemente, la pareja conformada por la actriz de 'Vecinos' y el destacado empresario dieron de qué hablar al confesar que se encuentran en la dulce espera de un bebé.

Cómo se vería un hijo de Sara Corrales y Damián Pasquini

Para obtener este resultado, se acudió a Gemini. En la plataforma, se agregó el siguiente prompt para poder conocer la foto de un menor que recoge las características más llamativas de estas dos figuras públicas:



Foto de referencia de Sara Corrales y Damián Pasquini para la creación de la imagen. Foto: Instagram @saracorrales y @damianpasquini

"Crea una imagen que parezca un selfie tomado con un iPhone de ellos y una niña (y niño) pequeña que es su hijo, que se parezca a los de la foto. No debería haber un tema claro o una composición especifica, solo una instantánea casual e involuntaria. La imagen debe estar ligeramente borrosa por el movimiento e iluminada con farolas. La relación de aspecto debe ser 9:16. No debe parecer generado por Al, si no mas bien como si hubiera sido tomado por una persona real. Debería estar borroso, como si fuera tomado por casualidad", fue el mensaje que se escribió.



Es necesario mencionar que como aún no se tiene conocimiento del género del bebé, se le pidió a la IA que creara dos composiciones diferentes. Una en la que el protagonista es un niño y otra con una pequeña en la mitad de sus padres.

Así se vería una hija de Sara Corrales y Damián Pasquini según la Inteligencia Artificial. Foto: Gemini.

Así se vería un hijo de Sara Corrales y Damián Pasquini según la Inteligencia Artificial. Foto: Gemini.

Esta no es la primera vez que Gemini crea una foto similar, pues ya había hecho el ejercicio con Katiuska y Zambrano (cuando bromearon sobre la posibilidad de revivir un viejo amor y tener un bebé), y también con Paola Jara y Jessi Uribe, que recientemente le dieron la bienvenida al nuevo integrante de su hogar.

"Bebé, vos sos la señal más clara de que el amor crea vida. De que el universo escucha. De que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe 👶✨", escribió Corrales en sus redes sociales cuando se enteró de que muy pronto se convertirá en madre.