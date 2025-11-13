Sara Corrales está embarazada de Damián Pasquini: anunció la noticia tres meses después de su boda

Con un emotivo video, la intérprete de Jessica en Vecinos, confirmó que se encuentra en embarazo de su esposo Damián Pasquini, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2025. La grabación inició con el empresario contando que estaban a vivir uno de los días más importantes ymostrando poco después cómo fue su llegada al centro de salud.

La publicación de Instagram la realizaron este 13 de noviembre y en cuestión de minutos ya recoge más de cuatro mil mes gusta y miles de reacciones en la red.



"Y dentro de este endometria, esta bolita negra que vemos aquí es el embarazo, estás embarazada (...) El resto del útero se ve bien, muy bien (...) Es cuando nos damos cuenta que Dios existe", comentó el doctor mientras analizaba la ecografía de la actriz, a lo que ella contestó: "Ay, no, qué es esto".

Noticia en desarrollo...