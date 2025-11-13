¿Cuál es el enroque que hará Yudisa en el 'Desafío'? Teorías sobre la mujer que sale de Neos

Luego de disfrutar de una de las pruebas más exigentes del 'reality' de los colombianos, los televidentes fueron testigos de la decisión que tomaron Yudisa y Lucho de quitarles el 50% del dinero a Gamma teniendo en cuenta que Neos aún no tiene ni un solo peso en la competencia.

Adicionalmente, los líderes tienen la oportunidad de hacer un enroque, es decir, hace un solo cambio en los equipos para debilitar a un grupo o fortalecerlo:

"Una mujer por una mujer, un hombre por un hombre", explicó la presentadora.

Teorías sobre el cambio que haría Yudisa luego de ganar el Desafío de Capitanes

Inicialmente, algunos Súper Humanos analizaron la posibilidad de que la líder de los morados cambiara a Lucho, su dupla, por Kevyn, el actual campeón del programa. Sin embargo, esta no sería la decisión de la jugadora teniendo en cuenta que reveló que la modificación la ejecutará en el grupo de las mujeres de Neos.



Al conocer esta noticia, Gero lanzó la primera teoría, asegurando que quizás la joven tiene deseos de sacar a Kevyn de la casa verde y meterlo a la morada en reemplazo de Mencho, pero este movimiento no se puede ejecutar debido a que tienen que ser dos personas del mismo género.

En 'Día a Día' también reaccionaron a este fragmento del episodio. Carolina Cruz, señaló que quizás puede que se llevan a Valkyria y la sustituyan por Mencho, por lo que Juan y Carolina Soto la apoyaron, argumentando que su amistad ha tenido algunos momentos llenos de tensión después del descanso que tuvieron.

Iván Lalinde, por otro lado, sugirió inicialmente que el cambio podría ser Valkyria e Isa o Valkyria y Valentina; no obstante, le dio más fuerza a la última hipótesis, argumentando que a la joven de pronto le podría molestar que se genere malestar en el equipo por la relación que sostienen la girardoteña y el barranquillero tras lo ocurrido con María C.

