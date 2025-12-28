Publicidad

Historia de cómo Daniela Ospina y Gabriel Coronel se conocieron: "No sabía quién era ella"

El actor venezolano, Gabriel Coronel, confesó que por medio de una amiga supo de la existencia de Daniela Ospina. Además, detalló cómo se preparó para pedirle matrimonio por todo lo alto.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
