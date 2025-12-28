Historia de cómo Daniela Ospina y Gabriel Coronel se conocieron: "No sabía quién era ella"

En medio de una entrevista, Gabriel Coronel abrió su corazón para contar todos los detalles de cómo conoció a Daniela Ospina, con quien se volverá a casar por todo lo alto. Precisamente, él confesó algo que dejó a los internautas muy sorprendidos y fue el hecho de que no sabía quién era la hermana de David Ospina.

Gabriel Coronel revela cómo conoció a Daniela Ospina

"Te soy sincero, ha sido lo más loco de esta vida. Yo conocí a una persona, en un evento tres meses antes. Ella me dice, yo quiero estar en la televisión, conectamos y le dije, cuando sepa de algo, yo te aviso. Un día ella me escribe de la nada, y dice mira, tengo una amiga que te quiero presentar. Ella está en una etapa como buscando algo. Te soy sincera, no sabía quién era, nada de su entorno, de su vida, era como muy nuevo", empezó diciendo.

Posteriormente, esa amiga le comentó a Daniela que tenía un amigo que estaba buscando novia y que se llamaba Gabriel Coronel. Según relató, terminó siendo una especie de cupido inesperado, pues con algunas mentiras piadosas logró que todo se diera. Con el paso del tiempo, y de manera inesperada, notó que Daniela reaccionó a una historia que él había publicado en Instagram, lo que marcó el inicio de ese acercamiento.

"Justamente yo estaba con un amigo jugando golf, y le digo, mira está esta mujer y me dice, sí Daniela Ospina y me cuenta un poco de la historia de David, de no se qué. Y empezamos a hablar por dos meses, pero sin vernos viviendo en la misma ciudad", añadió.

Después, afirmó que se demoró tanto tiempo en verse, porque sabía que la siguiente persona que iba a conocer, tenía que ser la madre de sus hijos. Es decir, que ya estaba enfocado por su edad, por las ganas de tener una linda familia con alguien serio.

"Ella tiene una niña y para mí, era un poco delicado el tema. Con todo el respeto del mundo, yo considero que si vas a estar con una persona, que ya es mamá, hay una figura que ya empieza a jugar. Me encontré en ella un ser humano invaluable, una mujer que cree mucho en la familia, en la construcción en familia", puntualizó.

Tras esta confesión, afirmó que para pedirle matrimonio se inventó todo un escenario con drones, para que se viera más creíble. Allí participó Salomé, la hija que Daniela tuvo con James Rodríguez, y así fue como esta linda historia empezó a tomar forma.