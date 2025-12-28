Publicidad

Qué mensaje le dejó Paola Turbay a su papá Gabriel que murió hace cinco años

La actriz Paola Turbay compartió una ráfaga de imágenes, en donde aparece toda su familia junto a su papá, Gabriel. A través de la publicación, dejó un escrito afirmando que lo extraña bastante.

Paola Turbay recordó a su papá que murió hace cinco años, con emotivas fotos: "Haces falta"

La actriz Paola Turbay compartió una ráfaga de imágenes, en donde aparece toda su familia junto a su papá, Gabriel. A través de la publicación, dejó un escrito afirmando que lo extraña bastante.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
Paola Turbay recordó a su papá que murió hace cinco años con emotivas fotos: "Haces falta"