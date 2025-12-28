Paola Turbay recordó a su papá que murió hace cinco años, con emotivas fotos: "Haces falta"

Paola Turbay, quien interpretó a Paulina Peña en 'La Venganza de Analía 2', subió una emotiva publicación con varias fotografías, recordando a su papá Gabriel. En cada una de estas imágenes, plasmó los momentos únicos que el Gabriel pasó con su familia.

Qué dijo Paola Turbay de su papá Gabriel

"Hace cinco años mi papá pasó a otro plano. Se fue con la cabeza lúcida y llena de ideas. Se fue echando chistes, cantando, tocando guitarra y piano, y dejando un vacío enorme. Él no se imagina cuánto lo pienso… o de pronto sí. Porque hay días en los que, de repente, empiezo a cantar de la nada alguna canción que él solía cantar. O simplemente lo siento ahí, mirándome y sonriendo. Haces falta, Gabriel" , expresó.



En la descripción que adjuntó con las fotografías, conmovió a muchos de sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su apoyo y también hablaron de esa pérdida que han tenido. Asimismo, destacaron el buen hombre que era y lo bien que tocaba piano.

"Qué falta que nos hace el tío Gabriel...un abrazo fuerte para ti prima y al tío en el cielo", "Paola, mi padre partió de un momento a otro sin tener la oportunidad de despedirnos y tengo fe que después de 35 años de su partida, aún lo sienta cerca y más en los momentos que ni siquiera me lo esperaba", "cuántos almuerzos cuántas alegrías, hoy me hiciste recordarlo mucho, un saludo enorme", "siempre te vamos a llevar en el corazón", dijeron algunos en la publicación.



Qué dijo Paola Turbay del atentado de Miguel Uribe Turbay

Paola Turbay sostuvo una conversación con Eva Rey, en medio de esta, la actriz y exreina dejó ver la profunda huella emocional que este hecho marcó en ella y en su familia. Conmovida, expresó que mantiene muy presente a Miguel incluso en los momentos más íntimos de su rutina diaria.

Contó que suele dormir usando una camiseta de su campaña como una forma simbólica de llevarlo cerca del corazón. Para Turbay, lo ocurrido representa una pérdida absurda y devastadora, no solo en el plano familiar, sino también para el país, pues considera que Colombia dejó ir a una persona íntegra, con vocación de servicio y un genuino compromiso por el bienestar colectivo.

Más adelante, relató cómo supo de la noticia. Explicó que todo sucedió mientras regresaba a Bogotá, cuando en plena carretera comenzó a invadirla una sensación de angustia difícil de explicar. Sin tener claridad de lo que pasaba, sintió que algo no estaba bien justo antes de llegar a su casa, una intuición que luego cobraría sentido al confirmarse el atentado.

