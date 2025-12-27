Publicidad

Manuel Teodoro fue alcohólico, estuvo 65 días en rehabilitación y se ha mantenido sobrio

Manuel Teodoro cuenta en una entrevista con La Red que hace más de 20 años tuvo problemas con el alcohol y por ello estuvo en rehabilitación, todavía trabaja para seguir manteniéndose sobrio.

Manuel Teodoro revela que fue alcohólico y cuenta cómo superó esta condición

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Manuel Teodoro confesó que fue alcohólico.