Manuel Teodoro revela que fue alcohólico y cuenta cómo superó esta condición

El presentador Manuel Teodoro ha hablado con franqueza en La Red sobre el proceso personal que ha emprendido desde el momento de su divorcio tras 28 años de matrimonio. Con su mudanza a Santa Marta, encontró algunas terapias alternativas para enfrentar temores que lo han acompañado desde la infancia. En ese camino, no ha tenido reparos en acudir a rituales tradicionales como herramientas de introspección, los cuales le han permitido responder preguntas profundas sobre su historia emocional y su presente.

Durante una de estas experiencias, el comunicador relató que logró retroceder simbólicamente a cuando tenía 14 años y revivió el impacto que le generó la separación de sus padres. En ese ejercicio, recordó el llanto constante y el dolor que le produjo el distanciamiento con su padre, una situación que, con el tiempo, comprendió como una herida no resuelta.

Actualmente considera que ese niño fue el que se manifestó de manera recurrente a lo largo de su vida adulta y que de allí proviene su miedo al abandono, una emoción que solo logró identificar tras años de trabajo personal.

Manuel Teodoro confesó que fue alcohólico

Otro aspecto central de su testimonio tiene que ver con su relación con el alcohol. El presentador lleva 19 años sin consumir bebidas alcohólicas, luego de reconocer que enfrentaba una situación que estaba afectando su vida: “Yo no quería aceptar que era alcohólico”, confesó. Tras asumirlo, decidió buscar ayuda profesional y dio inicio a un proceso de rehabilitación que marcó un antes y un después en su historia.

Según relató, fue internado el 21 de diciembre de 2006 y permaneció 65 días en tratamiento, desde entonces, ha mantenido un compromiso diario con su recuperación, entendiendo que se trata de un proceso constante y de largo plazo. Hoy afirma que el trabajo interno ha sido clave para sostener su estabilidad emocional y personal, además, asiste a encuentros de Alcohólicos Anónimos periódicamente.

Finalmente, entre risas, asegura que podrían ponerle bebidas alcohólicas frente a él y aún así no las tomaría, pues vive bajo la filosofía de "solo por hoy" y así ha seguido trabajando para cumplir con estar sobrio.

