Manuel Teodoro se separó tras 28 años de relación; lleva dos años soltero y nadie sabía

Manuel Teodoro confirmó que se separó de su esposa, Ana Isabel Zamorano, con quien compartió una relación de 28 años y formó una familia con dos hijos. Aunque la ruptura ocurrió hace dos años, la información solo era conocida por su círculo más cercano. Según explicó el periodista, la decisión se dio de manera consensuada y sin conflictos mayores, priorizando el bienestar de todos los involucrados.

Por qué se separó Manuel Teodoro

De acuerdo con Teodoro, la relación fue un apoyo fundamental durante muchos años, pero con el paso del tiempo surgieron diferencias que los llevaron a tomar caminos distintos: “No hay resentimiento por parte y parte, fue una decisión necesaria, de mutuo acuerdo, iniciada por mí”, señaló. En su reflexión, también expresó que las personas cambian con los años y que ese proceso influyó en la relación: “Uno es una persona a los 20, otro a los 30 y otro a los 65”, afirmó, al destacar que ambos evolucionaron de manera diferente.



El comunicador fue enfático en aclarar que la separación no estuvo motivada por infidelidades ni conflictos graves: “No era por peleas, no hubo cachos, yo no tenía otra, ella no tenía otro”, explicó. Según relató, el cambio entre ambos lo llevó a manifestar su deseo de estar solo, “Le dije a ella de una forma muy diplomática que yo quería estar solo. Al principio no es fácil, me fui a vivir en la candelaria, ahora somos buenos amigos y socios, hasta cierto punto nos va mejor”.

Teodoro resaltó que, pese a la separación, existen lazos que permanecen: “Hay cosas imborrables, dos hijos que nos van a unir para siempre, siempre”. Añadió que su prioridad fue que nadie resultara herido tras el cierre de una etapa tan larga. También reflexionó sobre las relaciones de pareja al afirmar que “en la vida no hay nada permanente” y que no cree que alguien deba mantenerse en una relación solo por presión social o religiosa.

Desde hace dos años, Manuel Teodoro emprendió un cambio profundo en su vida y se mudó a Santa Marta, ciudad de la que asegura estar enamorado. Allí descubrió, gracias a su hermana menor, un entorno que describió como “un ambiente hippie, espiritual, fitness”. En ese lugar encontró una casa de la época 1860, la reformó y decidió construir una nueva etapa personal rodeado de amigos y de aquello que siempre soñó.



