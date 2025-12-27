Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
Yeferson Cossio
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Manuel Teodoro se divorció de Ana Isabel Zamorano tras 28 años de relación; lleva dos años soltero

El presentador de Séptimo Día, Manuel Teodoro cuenta por primera vez que está separado de su esposa hace dos años. Explica las razones del divorcio y por qué ahora vive en Santa Marta.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Manuel Teodoro se separó tras 28 años de relación; lleva dos años soltero y nadie sabía

El presentador de Séptimo Día abre su corazón por primera vez y cuenta las razones por las cuales él y su exesposa decidieron ponerle punto final a su relación, además, se mudó de ciudad definitivamente.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Thumbnail