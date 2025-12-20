La Red: imitador de yo Me Llamo estuvo en la cárcel por tentativa de homicidio - CaracolTV
En este capítulo traemos historias impactantes de Conrado Osorio, María Gabriela Isler habla de su ruptura con Mauro Urquijo y un doble de Yo Me Llamo cuenta que intentó atentar contra la vida de su padre.
imitador de yo Me Llamo estuvo en la cárcel por tentativa de homicidio
En este capítulo traemos historias impactantes de Conrado Osorio, María Gabriela Isler habla de su ruptura con Mauro Urquijo y un doble de Yo Me Llamo cuenta que intentó atentar contra la vida de su padre.