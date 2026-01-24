Publicidad
Noticias Caracol
La Red: Galy Galiano y Jessi Uribe hablan de lo más difícil detrás del éxito musical | Resumen del capítulo
En este capítulo de La Red, además de los testimonios de los artistas de música popular, Leo, eliminado del Desafío del Siglo hablará de su expareja, que según él lo manipuló y le fue infiel.
La Red: Galy Galiano y Jessi Uribe hablan de lo más difícil detrás del éxito musical | Resumen del capítulo
La Red: Galy Galiano y Jessi Uribe hablan de lo más difícil detrás del éxito musical | Resumen del capítulo
En este capítulo de La Red, además de los testimonios de los artistas de música popular, Leo, eliminado del Desafío del Siglo hablará de su expareja, que según él lo manipuló y le fue infiel.
Por:
Mariana Hernández Rodríguez
|
24 de Enero, 2026
