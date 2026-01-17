La Red: Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Publicidad
Resumen capítulo La Red: testigos del accidente de Yeison Jiménez reviven el trágico hecho
El equipo de 'La Red' se desplazó hasta Boyacá para conversar con los testigos del accidente de avioneta en el que iba Yeison Jiménez sobre lo ocurrido el pasado 10 de enero.
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Marianella Chavarro Castro
17 de Enero, 2026
