15:54 min Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena 15:06 Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo 15:32 Detalles de la recta final del Desafío, famosa relata duro momento y más - Resumen del capítulo 15:01 famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo 15:54 Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

La Red: Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena El equipo de 'La Red' se desplazó hasta Boyacá para conversar con los testigos del accidente de avioneta en el que iba Yeison Jiménez sobre lo ocurrido el pasado 10 de enero.