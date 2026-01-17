Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Se Dice de Mí
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Resumen capítulo La Red: testigos del accidente de Yeison Jiménez reviven el trágico hecho - CaracolTV

El equipo de 'La Red' se desplazó hasta Boyacá para conversar con los testigos del accidente de avioneta en el que iba Yeison Jiménez sobre lo ocurrido el pasado 10 de enero.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

15:54 min
Resumen la red
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
RESUMEN.png
15:06
Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo
Resumen La Red
15:32
Detalles de la recta final del Desafío, famosa relata duro momento y más - Resumen del capítulo
Thumbnail
15:01
famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo
Resumen la red
15:54
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

La Red: Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El equipo de 'La Red' se desplazó hasta Boyacá para conversar con los testigos del accidente de avioneta en el que iba Yeison Jiménez sobre lo ocurrido el pasado 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
RESUMEN.png
15:06
Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo
Resumen La Red
15:32
Detalles de la recta final del Desafío, famosa relata duro momento y más - Resumen del capítulo
Thumbnail
15:01
famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo
RESUMEN.png
15:49
¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo
Red
16:05
Resumen| Tres exparticipantes del ‘Desafío’ ganaron particulares premios, ¿cuáles fueron?
Resumen capítulo La Red: Separación de Manuel Teodoro y cirugías de Martha Bolaños - La Red | Caracol TV
15:35
Manuel Teodoro habla de su separación y Martha Bolaños explica sus cirugías; resumen del capítulo
Resumen la red
15:54
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena