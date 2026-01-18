Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

La Red: Resumen capítulo La Red: Potro se convirtió en boxeador gracias a su papá - CaracolTV

En este capítulo tenemos historias impactantes relatos y entrevistas con Carolina Ramírez de La Reina del Flow, Potro del Desafío y Nicolás Rojas de Noticias Caracol.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

15:02 min
Resumen capítulo La Red
Resumen capítulo La Red: Potro se convirtió en boxeador gracias a su papá
Resumen la red
15:54
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
RESUMEN.png
15:06
Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo
Resumen La Red
15:32
Detalles de la recta final del Desafío, famosa relata duro momento y más - Resumen del capítulo
Resumen capítulo La Red
15:02
Resumen capítulo La Red: Potro se convirtió en boxeador gracias a su papá

La Red: Resumen capítulo La Red: Potro se convirtió en boxeador gracias a su papá

En este capítulo tenemos historias impactantes relatos y entrevistas con Carolina Ramírez de La Reina del Flow, Potro del Desafío y Nicolás Rojas de Noticias Caracol.

Por: Daniela Correa Grisales
|
Resumen la red
15:54
Resumen capítulo La Red: así fue el homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena
RESUMEN.png
15:06
Despedimos a Yeison Jiménez y hablamos de malas cirugías | Resumen del capítulo
Resumen La Red
15:32
Detalles de la recta final del Desafío, famosa relata duro momento y más - Resumen del capítulo
Thumbnail
15:01
famosos que fueron suplantados y acosados: Resumen del capítulo
RESUMEN.png
15:49
¿Qué deparará el 2026 para los famosos y la Selección Colombia? Resumen del capítulo
Red
16:05
Resumen| Tres exparticipantes del ‘Desafío’ ganaron particulares premios, ¿cuáles fueron?
Resumen capítulo La Red
15:02
Resumen capítulo La Red: Potro se convirtió en boxeador gracias a su papá