La Red: Resumen capítulo La Red: Duras confesiones sobre B King, Yudisa y Johanna Cure - CaracolTV En este capítulo de La Red, la mamá y la hermana de B King se sinceran sobre el caso del DJ, la modelo Johanna Cure habla de la pérdida de su bebé y Yudisa relata lo duro que fue saber que su papá la negó.