Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
The Suso's Show
Zambrano le dice a Julio por qué lo sacó de Gamma
'Desafío'
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
Programación de Caracol

La Red: Resumen capítulo La Red: Duras confesiones sobre B King, Yudisa y Johanna Cure - CaracolTV

En este capítulo de La Red, la mamá y la hermana de B King se sinceran sobre el caso del DJ, la modelo Johanna Cure habla de la pérdida de su bebé y Yudisa relata lo duro que fue saber que su papá la negó.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

15:16 min
Plantilla Final Miniatura La Red actualizada.png
Resumen capítulo La Red: Duras confesiones sobre B King, Yudisa y Johanna Cure
Resumen capítulo La Red: fuerte experiencia, una quemada y más historias impactantes
15:20
Resumen | fuerte experiencia, una insolada y más historias impactantes
Thumbnail
15:04
resumen capítulo: doble de Yo Me Llamo estuvo atrapado en México bajo engaños
Resumen capítulo La Red
15:20
Dos presentadores suplantados y hablan del caso Miguel Ayala| Resumen
Plantilla Final Miniatura La Red actualizada.png
15:16
Resumen capítulo La Red: Duras confesiones sobre B King, Yudisa y Johanna Cure

La Red: Resumen capítulo La Red: Duras confesiones sobre B King, Yudisa y Johanna Cure

En este capítulo de La Red, la mamá y la hermana de B King se sinceran sobre el caso del DJ, la modelo Johanna Cure habla de la pérdida de su bebé y Yudisa relata lo duro que fue saber que su papá la negó.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
|
Resumen capítulo La Red: fuerte experiencia, una quemada y más historias impactantes
15:20
Resumen | fuerte experiencia, una insolada y más historias impactantes
Thumbnail
15:04
resumen capítulo: doble de Yo Me Llamo estuvo atrapado en México bajo engaños
Resumen capítulo La Red
15:20
Dos presentadores suplantados y hablan del caso Miguel Ayala| Resumen
Thumbnail
15:10
Resumen capítulo La Red: Pedro, Lina y Cristian, del Desafío, recuerdan sus momentos más duros
Thumbnail
15:03
La Red celebra 14 años con las mejores historias: secuestro y más| Resumen capítulo
Resumen capítulo La Red: quién es el ACTOR que fue diagnosticado con NECROSIS
15:03
quién es el actor que fue diagnosticado con necrosis
Plantilla Final Miniatura La Red actualizada.png
15:16
Resumen capítulo La Red: Duras confesiones sobre B King, Yudisa y Johanna Cure