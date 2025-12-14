Margarita Rosa de Francisco se casó por tercera vez, mira el primer video de la ceremonia

Margarita Rosa de Francisco llevaba 10 días aumentando la emoción de sus seguidores por el momento en el que diría “sí, acepto”. Con fotos junto a su pareja en redes sociales, hizo una cuenta regresiva hasta el instante en el que se convertirían en marido y mujer.

Lee más: Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco se reencontraron y recrearon foto de hace 30 años



Matrimonio de Margarita Rosa de Francisco.

A pesar de que inicialmente había dicho que sería algo pequeño y privado, y que seguramente las personas no se enterarían, la ‘Niña Mencha’ fue quien publicó el primer video de la ceremonia por medio de sus redes sociales.

Allí la pareja aparece muy sonriente, fieles a su estilo, frente al mar y acompañados de todos sus amigos. La actriz, periodista y escritora lució un vestido sencillo, acompañado de un cinturón café, zapatos planos y un ramo de flores blancas a juego, mientras que él utilizó un traje color crema para combinar con ella, y entre risas entraron al altar.



La ceremonia tuvo lugar en una playa, aunque todavía no se conocen muchos detalles sobre si ocurrió en Colombia o en otro país, pues recordemos que Will Van Der Vlugt, su ahora esposo, es holandés. Lo cierto es que la pareja parece haber disfrutado mucho de su unión.

Publicidad

“…y vivieron felices para siempre”, escribió la mujer, recién graduada de una carrera profesional, en su cuenta de Instagram, donde ya recibe la felicitación de otras figuras de la farándula colombiana como Adriana Lucía, Verónica Orozco, Natalia Reyes, Carolina Cuervo y muchos otros más.

Quién es el esposo de Margarita Rosa de Francisco.

Will Van Der Vlugt es un fotógrafo y productor originario de Holanda, con quien la actriz lleva una relación de más de 15 años. Tras dar el “sí”, él se convierte en el tercer esposo de la ‘Niña Mencha’, algo sobre lo que ella misma ha comentado.

Publicidad

En medio de una conversación con La Red sobre su matrimonio, hace varios meses, mencionó: “Después de 15 años dijimos: hagámosle un cierre a esto. Ya nos convencimos de que vivimos delicioso, nos comprendemos, conversamos y tenemos una gran amistad”, explicó.

Lee más: Margarita Rosa de Francisco está de luto: murió importante miembro de su familia

Vale la pena mencionar que, previamente, la actriz se había casado con el reconocido cantante Carlos Vives en 1988 y posteriormente con Daniel Castello en 2003. Desde 2009 ha mantenido una relación con Will Van Der Vlugt, con quien este 13 de diciembre llegó al altar por tercera vez.