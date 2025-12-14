Publicidad

Margarita Rosa de Francisco se casó: él es Will Van Der Vlugt, esposo de La Niña Mencha

Margarita Rosa de Francisco se casó con Will Van Der Vlugt tras 15 años de relación, este es el tercer matrimonio de la actriz, quien previamente estuvo casada con Carlos Vives y Daniel Castello.

Margarita Rosa de Francisco se casó por tercera vez, mira el primer video de la ceremonia

Margarita Rosa de Francisco se casó frente al mar con Will Van Der Vlugt, su pareja, con quien lleva más de 15 años de relación y en redes sociales ya mostró los primeros momentos del evento.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
Margarita Rosa de Francisco se casó con Will Van Der Vlugt.