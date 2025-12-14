Lina Tejeiro está de luto, murió Romeo: “te besé y a los minutos te me fuiste”

Lina Tejeiro anunció a través de sus redes sociales que pasa por un momento muy doloroso. Este tiene que ver con su mascota, Romeo, pues el perro que acompañó a la actriz durante ocho años falleció y ella lo despidió en sus redes sociales.

Murió el perro de Lina Tejeiro

El emotivo texto inicia diciendo: “Mi Romeo, te fuiste y me dejaste llena de dudas, sin entender por qué la vida es así”, y allí la artista explica que su mascota llevaba cuatro meses enfermo, pues, al mismo tiempo que ella inició con su primera obra de teatro, a él le dio pancreatitis: “Un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas. Pensé en abandonar la obra solo para poder estar junto a ti en la clínica. Iba de ensayos a la clínica y de la clínica a ensayos”.



Tejeiro agregó que su mamá y su hermano, de quienes contó a qué se dedican en su vida cotidiana, se encargaron de relevarla en la veterinaria para que Romeo no estuviera solo, algo que agradeció en el sentido mensaje.

Finalmente, agregó que el sábado 13 de diciembre, durante su última función en teatro, “lo sentía raro” y por eso lo llevó a la clínica, allí le dijeron que debía dejarlo internado debido a su condición. Sobre el tema escribió: “Sabía que te dejaba en buenas manos y también sabía que tenía que estar en el teatro para mis dos últimas funciones. Tenía un conflicto interno de no querer ir a función y quedarme contigo, pero guardaba la esperanza de que te ibas a recuperar”.

Durante la presentación, la actriz recibió una llamada de la veterinaria, pero no pudo contestarla. Sin embargo, su mamá le informó que el estado de su mascota era muy grave: “Me sentí horrible. Quería salir corriendo a verte, abrazarte y pedirte que no te fueras, pero tenía que hacer mi última función. El público ya estaba entrando”.

“Le pedí a Dios que me ayudara, que me esperaras y que me diera las fuerzas para hacer la función. Te dediqué mi última función. La hice con todas las fuerzas de mi alma, y mis compañeros también lo dieron todo. Y así fue, mi Romeo. Hice mi última función. Llegué a la clínica, te hablé, te agradecí, te besé… y a los minutos te me fuiste”, escribió.

La actriz finalizó el texto diciendo que todavía está asimilando varias cosas, que tendrá que hacerse a la idea de la ausencia de Romeo en casa y del duelo que está atravesando. “La casa se siente muy vacía sin ti”, escribió, y finalizó diciendo que lo ama con toda su alma.