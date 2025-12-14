Publicidad

Murió el perro de Lina Tejeiro, Romeo, tenía ocho años y ella lo despidió en redes

Lina Tejeiro anunció a través de su cuenta de Instagram que Romeo, el perro que la acompañó durante ocho años falleció en la noche del sábado 13 de diciembre y lo despidió con emotivo mensaje.

Lina Tejeiro está de luto, murió Romeo: “te besé y a los minutos te me fuiste”

Lina Tejeiro conmovió a todos sus seguidores en la mañana de este domingo, pues anunció que, Romeo, su mascota, falleció después de pasar cuatro meses con problemas de salud.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 14 de dic, 2025
