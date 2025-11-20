Lina Tejeiro contó qué hacen sus hermanos y reveló si los mantiene

Lina Tejeiro habló de la relación con sus hermanos, Andrés y Felipe, en una entrevista con ‘The Juanpis Show’, en la que también contó que Bad Bunny le envió mensajes en más de una ocasión.

La artista dejó entrever que desde pequeña tuvo una muy buena relación con sus hermanos y, aunque son muy unidos, dejó claro que ella no los mantiene, sino que cada uno tiene sus proyectos profesionales.

Tejeiro reveló que Andrés, el mayor, vive en Medellín y tiene su propia marca de suplementos, pues está dedicado a la vida ‘fitness’. De hecho, utiliza sus redes sociales para compartir sus rutinas en el gimnasio y, por supuesto, promocionar sus productos. Felipe, por su parte, “trabaja en un pódcast” y ayuda a la actriz en varios de sus trabajos.

“A todos nos va muy bien. Yo creo que si a mí me va bien, nos va bien a todos. […] No los mantengo; cada uno tiene su vida, pero también hacen parte de mi equipo”, declaró la llanera.



¿Cuáles son las empresas de Lina Tejeiro?

En el mismo formato, la actriz de la nueva versión de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, producción de Caracol Televisión, reveló que en realidad tiene tres empresas, aunque la gente piensa que solo tiene una.

La más conocida es su empresa de pestañinas, Coraje, que nació como una alternativa de inversión, aseguró, pero que también se convirtió en un símbolo de valentía para las mujeres.

“Sentía que era una manera de demostrarles a muchas mujeres que podían lograr todo lo que quisieran y desde esa necesidad fue que nació Coraje, nació mi marca. Yo dije: ‘Esto va a ser fácil. Yo mando a hacer lo que yo quiero hacer, o sea la fórmula para mi pestañina, y ya y vendo’. Pero no entendía realmente lo que era tener una compañía”, declaró.

Su marca creció de manera inesperada y, por lo mismo, ella se rodeó de gente experta en distantas áreas y se encargó de aprender todo lo que debía saber para sacar adelante su empresa y cumplir con todas las reglamentaciones.

Su segunda empresa es Tejeiro Producciones y la tercera es con la que hace las pautas para redes sociales, contó. Entonces, una persona que quiera que ella le haga publicidad a su marca la contrata y ella la hace con su productora; así cobra la producción más la pauta, explicó.