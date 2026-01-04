Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
Captura de Nicolás Maduro
Reacciones a captura de Maduro
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Tatiana Castro muestra dónde guarda su corona de Señorita Colombia 1994 - CaracolTV

Carlos Vargas visita la casa de Tatiana Castro, exseñorita Colombia 1994 y quien hoy en día es escritora, coach y lee constelaciones. El periodista revisó sus 3 comedores y los cajones de su ropa interior.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Tatiana Castro muestra dónde guarda su corona de Señorita Colombia 1994

Carlos Vargas visita la casa de Tatiana Castro, exseñorita Colombia 1994 y quien hoy en día es escritora, coach y lee constelaciones. El periodista revisó sus 3 comedores y los cajones de su ropa interior.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 4 de ene, 2026
Comparta en:
9 RED.png