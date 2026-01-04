Tatiana Castro muestra dónde guarda su corona de Señorita Colombia 1994 - CaracolTV
Carlos Vargas visita la casa de Tatiana Castro, exseñorita Colombia 1994 y quien hoy en día es escritora, coach y lee constelaciones. El periodista revisó sus 3 comedores y los cajones de su ropa interior.
