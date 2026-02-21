Publicidad

Xilena Aycardi enamorada de un hombre francés: conoce de quién se trata

Hace 13 años, el exesposo de la actriz falleció y, aunque ya no estaban juntos, parece que ella se había dado un tiempo en soledad, ahora, se muestra muy enamorada de un misterioso hombre francés.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
