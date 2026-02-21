Xilena Aycardi enamorada de un hombre francés: conoce de quién se trata

La vida le sonríe a Xilena Aycardi y en La Red ya tenemos las pruebas, pues llegaron unas fotografías en las que se le ve muy bien acompañada y, como era de esperarse, el tema no pasó desapercibido.

La actriz siempre ha sido muy reservada con su vida amorosa. Después de la separación del padre de su hijo, Germán Santacruz, y tras su lamentable fallecimiento, Xilena mantuvo un perfil bajo, guardando prudencia y respeto. No se le conocía una relación formal desde entonces, hasta ahora.



Nuevo novio de Xilena Aycardi

En las imágenes aparece sonriente, cómplice y bastante enamorada de un hombre del que no se saben muchos detalles. Las escenas fueron captadas en distintos aeropuertos, lo que deja claro que la historia va de viaje en viaje. Han sido vistos en Santa Marta, Panamá, Cartagena y también en Bogotá, donde él incluso la acompaña a sus compromisos laborales, incluida la obra de teatro en la que participa actualmente.



Pero eso no es todo. La pareja también pasó por París, la ciudad del amor, lo que confirma que el romance va en serio. El hombre se llama Billy y es francés. Un detalle que, sin duda, le suma un aire internacional a esta nueva etapa sentimental de la actriz. Por ahora, Xilena no ha hecho declaraciones públicas, pero las imágenes hablan por sí solas. Se le ve tranquila, feliz y disfrutando del momento.



Quién era el esposo de Xilena Aycardi

Germán Santacruz es el papá del único hijo de la actriz, en una entrevista con La Sala de Laura Acuña, la mujer comentó que llevaban tres años separados cuando se enteró de su fallecimiento. La noticia la rompió y la tomó por sorpresa, pues en ese preciso momento no tenían una gran relación, ya que, según relató, él no había superado que ella le pusiera punto final a su relación.

El hecho sucedió hace 13 años, pues su hijo, que actualmente tiene 24, perdió a su padre a los 11 y fue ella misma quien le contó la noticia en medio del shock que le causó.

