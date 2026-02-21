El Padre Chucho está en silla de ruedas y revela qué fue lo que le sucedió

El 2026 no comenzó de la mejor manera para el reconocido Padre Chucho y fue visto haciendo la eucaristía con un brazo en un cabestrillo y sentado en silla de ruedas, por eso, el mismo sacerdote es quien cuenta qué ocurrió.



Qué le pasó al Padre Chucho

Una pequeña masa que notó tiempo atrás empezó a crecer de forma preocupante y encendió las alarmas, aunque al principio no le dio mayor importancia, los exámenes médicos y el tamizaje para descartar cáncer confirmaron que debía ser intervenido cuanto antes.

Según relató, además de esa masa apareció otra en la zona posterior, lo que aumentó su preocupación. A esto se sumó una hernia abdominal que ya había sido operada, pero cuyos cuidados posteriores no fueron los adecuados. Los médicos le recomendaron cirugía urgente por dos razones claras: descartar cualquier presencia de cáncer y evitar un posible estrangulamiento de la hernia.



El sacerdote intentó acceder al plan de salud con el que cuentan los religiosos, pero ante la premura decidió asumir el procedimiento de manera particular. Con el apoyo incondicional de su familia, logró reunir los recursos necesarios.

El 9 de febrero ingresó al quirófano para una intervención que, según le advirtieron, implicaba riesgos importantes: "Me dijeron que el riesgo era la muerte" e incluso le pusieron los Santos Oleos antes de la intervención, confesó.

En medio del procedimiento vivió un momento que calificó como una señal divina al enterarse de que los honorarios médicos ya estaban cubiertos, el especialista le aseguró que no le cobraría nada. Ese gesto lo conmovió profundamente antes de ser intubado, pues la cirugía se extendió por dos horas y media.





Tras salir del quirófano regresó a casa el mismo día, con estrictas recomendaciones médicas, sin embargo, un error al aplicarse hielo directamente sobre la piel le provocó una quemadura y una fuerte dermatitis. Ahora guarda reposo, ha modificado su dieta y hasta reír le genera molestias.

La noticia más esperada llegó días después: la biopsia resultó benigna. En medio de su recuperación, el Padre Chucho continúa celebrando la Eucaristía, agradecido y aferrado a la fe.

