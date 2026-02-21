El Padre Chucho está en silla de ruedas y revela qué fue lo que le sucedió

Publicidad

El Padre Chucho está en silla de ruedas, se realizó tres cirugías y sospechó tener cáncer

El inicio del 2026 no ha sido sencillo para el Padre Chucho, ha pasado por varias cirugías y la preocupación de tener cáncer. Frente a las cámaras de La Red confiesa que le pusieron los Santos Oleos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
