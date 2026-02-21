Michelle Orozco, de La Reina del Flow, se fue a vivir con su esposo a tres meses de conocerlo

La historia de amor de Michelle Orozco, recordada por su papel de Soraya en La Reina del Flow, demuestra que las redes sociales pueden convertirse en el escenario perfecto para encontrar el amor. La actriz y su esposo, Juan Camilo, llevan tres años y medio de relación, tiempo en el que han construido un matrimonio basado en la complicidad y la autenticidad.



Cómo se conocieron Michelle Orozco y su esposo

Todo comenzó con admiración virtual. Michelle era seguidora fiel de los memes de Juan Camilo, quien en ese momento era considerado uno de los creadores de contenido más populares del país. A pesar de que a él le cerraron varias cuentas en Instagram por infringir normas, ella logró encontrar su perfil personal y continuó siguiéndolo. Tiempo después, él decidió escribirle y le confesó que iría a ver 'El Paseo' solo por ella. Ese mensaje marcó el inicio de algo inesperado.

Días más tarde, Michelle viajó a Cali y aceptó una invitación poco convencional para una primera cita: ir al zoológico. Aunque le pareció curioso, accedió y terminó siendo un plan inolvidable. Hubo risas, conexión inmediata y, esa misma noche, su primer beso. Para ella fue una salida especial; para él, amor a primera vista. Antes de que regresara a Bogotá, Juan Camilo le prometió que no la dejaría ir soltera y cumplió su palabra mudándose cerca de su familia.



A los tres meses ya vivían juntos. Aunque querían casarse rápidamente, el padre de Michelle les pidió tiempo. Finalmente, el 15 de junio de 2023 se dieron el sí y celebraron su luna de miel en Punta Cana. Hoy aseguran que el secreto de su relación está en romper estereotipos, apoyarse en las tareas del hogar y permitirse ser quienes realmente son, recordándose cada día cuánto se aman.

