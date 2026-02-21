Publicidad

Michelle Orozco, de La Reina del Flow, se fue a vivir con su esposo a tres meses de conocerlo

Michelle Orozco interpreta a Soraya en La Reina del Flow, la joven se casó a los 22 años y revela que se conoció con su esposo por redes, en la primera cita se besaron y a los tres meses de verlo, se fueron a vivir juntos.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 21 de feb, 2026
