Mi Destino y Reflejo, canciones de La Reina del Flow en versión flamenco

Varios miembros de La Reina del Flow reaccionaron encantados con las versiones de Raya Evolution de ‘Reflejo’ y ‘Mi Destino’. Internautas y fanáticos de la producción se declararon sorprendidos con los covers.

¿Cómo suena la música de La Reina del Flow en flamenco? Carlos Torres quedó fascinado

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de feb, 2026
¿Cómo suena la música de La Reina del Flow en flamenco?