¿Cómo suena la música de La Reina del Flow en flamenco? Carlos Torres quedó fascinado

La Reina del Flow le ha dado la vuelta al mundo y lo ha cautivado por completo. Además de la historia y los personajes, la música es protagonista, y sus canciones se han convertido en la banda sonora de los fanáticos de Yeimy Montoya y Charly Flow, así como del resto de los integrantes de Soul and Bass, como Erick, Irma, Axl y Drama Key, entre otros.

Lee más: Letra de ‘Familia Remix’, de ‘La Reina del Flow 3’, con Sky, Trejos, Drama Key y más



Temporada tras temporada salen nuevos temas musicales que cautivan a la audiencia; sin embargo, hay algunos que ya se han convertido en clásicos y que identifican las partes más importantes de la producción. Sin duda alguna, dos de estos son ‘Mi Destino’ y ‘Reflejo’.



Canciones de La Reina del Flow en flamenco

Debido a esto, la agrupación Raya Evolution hizo dos covers de estas canciones, pero en una versión única y muy llamativa. Se realizaron en flamenco, un ritmo que incluso fue declarado por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.

Con tan solo una guitarra y las palmas de los cantantes, las canciones se volvieron tema de conversación no solo entre los usuarios de Internet, sino también entre parte del elenco de La Reina del Flow, quienes no han dudado en comentar lo fascinante que es escucharlas de esta manera.

Publicidad

Así lo hizo Carlos Torres, quien dejó un comentario en uno de los videos preguntando de qué ciudad son los miembros de Raya Evolution, que realmente son originarios de Sevilla, España, país en el que la historia de Charly y Yeimy ha tenido una gran acogida.

El actor también dejó corazones en la publicación y, en otra de estas, escribió: “Me encantaaaa!! 🔥”. Por otro lado, Adriana Arango, quien interpreta a Ligia, la mamá del protagonista, no dudó en comentar: “¡¡¡Qué hermosura!!!”, se puede leer.

Publicidad

Lee más: 'Así me tienes tú', la nueva canción de Irma, El Huracán, en 'La Reina del Flow 3'

Si te habías preguntado cómo suena la música de La Reina del Flow en flamenco, escucha las dos canciones en las siguientes publicaciones:

Publicidad

Por otro lado, Nicolás Uribe, quien hace parte del equipo involucrado en la creación de la música de La Reina del Flow, también les dejó un mensaje a los talentosos artistas españoles: “¡Qué bonito! Como coautor de estas canciones, me encanta que hagan estas alegres versiones, un abrazo grande a todos ustedes desde Bogotá, Colombia”, finalizó.

Mira las versiones originales de estos éxitos musicales:

Publicidad

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.