Letra de ‘Familia Remix’, de ‘La Reina del Flow 3’, con Sky, Trejos, Drama Key y más

Y es que las adversidades que han atravesado los cantantes los han llevado a ser un grupo muy unido, que se ve como una propia familia. Por lo mismo, Sky, Trejos, Requelmi y Drama Key se unieron para interpretar la canción, que es un himno de la amistad y el amor.

Lea también: Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’



Letra de Familia Remix, canción de 'La Reina del Flow 3'

Duele por dentro

Porque la sangre llama a toda costa

Lleno de miedo

De lo que pase en las siguientes horas



Y es que la familia es todo en la vida

No sé qué haría sin ella

Me siento confundida y en agonía

De pensar en perderla

No quiero quedarme solo nunca más

(No quiero)

No quiero perder a quienes amo más

No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo

No importa lo malo, la familia es más

Tanta gente me rodea

Y yo en mi soledad

Ya la fama y el dinero

No valen de na’





Lo que un día soñé

Es una realidad

Tengo mis prendas

que iluminan esta oscuridad

Publicidad

Hay días buenos, días malos, días regulares

Los sacrificios que ya hicimos pa’ dejar la calle

Y la familia que escogimos, que no es la de sangre

Me la regaló la vida, Soul & Bass no falle

No quiero quedarme sola nunca más

No quiero perder a quienes amo más

No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo

No importa lo malo, la familia es más

No importa lo malo, es la familia

Publicidad

Ah, Ah

