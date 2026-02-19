Letra de ‘Familia Remix’, de ‘La Reina del Flow 3’, con Sky, Trejos, Drama Key y más

Publicidad
Y es que las adversidades que han atravesado los cantantes los han llevado a ser un grupo muy unido, que se ve como una propia familia. Por lo mismo, Sky, Trejos, Requelmi y Drama Key se unieron para interpretar la canción, que es un himno de la amistad y el amor.
Lea también: Letra completa de ‘La savia en mis venas’, canción de Sky en ‘La Reina del Flow 3’
Duele por dentro
Porque la sangre llama a toda costa
Lleno de miedo
De lo que pase en las siguientes horas
Y es que la familia es todo en la vida
No sé qué haría sin ella
Me siento confundida y en agonía
De pensar en perderla
No quiero quedarme solo nunca más
(No quiero)
No quiero perder a quienes amo más
No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo
No importa lo malo, la familia es más
Tanta gente me rodea
Y yo en mi soledad
Ya la fama y el dinero
No valen de na’
Lo que un día soñé
Es una realidad
Tengo mis prendas
que iluminan esta oscuridad
Hay días buenos, días malos, días regulares
Los sacrificios que ya hicimos pa’ dejar la calle
Y la familia que escogimos, que no es la de sangre
Me la regaló la vida, Soul & Bass no falle
No quiero quedarme sola nunca más
No quiero perder a quienes amo más
No voy a dejarlos solos, yo voy a arriesgarlo todo
No importa lo malo, la familia es más
No importa lo malo, es la familia
Ah, Ah